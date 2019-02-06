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Месси не попал в стартовый состав «Барселоны» на матч против «Реала» 

Газета.Ru + ещё 35 8 часов назад
Фото: Газета.Ru
«Барселона» и мадридский "Реал" объявили составы на первый матч 1/2 финала Кубка Испании, сообщает "Советский спорт".
Отмечается, что нападающий каталонского клуба Лионель Месси не выйдет на поле с первых минут.
Стартовый состав «Барселоны»: тер Штеген, Семедо, Пике, Лангле, Жорди Альба, Бускетс, Ракитич, Артур, Коутиньо, Малком, Суарес.
Стартовый состав «Реала»: Кейлор Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Кроос, Бензема, Модрич, Марсело, Васкес, Льоренте, Винисиус.
"Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — 23.00 мск.
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Прочее , Лионель Месси , Жорди Альба , Реал , Газета.Ru , Советский спорт
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