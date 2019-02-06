Месси не попал в стартовый состав «Барселоны» на матч против «Реала» 

«Барселона» и мадридский "Реал" объявили составы на первый матч 1/2 финала Кубка Испании, сообщает "Советский спорт".
Отмечается, что нападающий каталонского клуба Лионель Месси не выйдет на поле с первых минут.
Стартовый состав «Барселоны»: тер Штеген, Семедо, Пике, Лангле, Жорди Альба, Бускетс, Ракитич, Артур, Коутиньо, Малком, Суарес.
Стартовый состав «Реала»: Кейлор Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Кроос, Бензема, Модрич, Марсело, Васкес, Льоренте, Винисиус.
"Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — 23.00 мск.