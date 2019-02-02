Скончался диктор программы «Время» Евгений Суслов

Диктор и ведущий советского телевидения Евгений Суслов скончался на 82-м году жизни, сообщила в своем Facebook телеведущая Алла Данько.

«Сегодня после тяжёлой болезни умер наш всеми любимый коллега, диктор Центрального телевидения, заслуженный артист РСФСР Евгений Суслов», — написала она.

Данько также сообщила, что отпевание Суслова состоится 4 февраля в Елоховском кафедральном соборе.

Евгений Суслов родился в 1937 году. В 1962 начал работать в отделе дикторов центрального телевидения. Он вел программу «Время», «Голубые огоньки», работал комментатором на парадах и демонстрациях.