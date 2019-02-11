Валерий Газзаев — о деле Кокорина и Мамаева: «Можно назвать это „публичной поркой“

Напомним, что 6 февраля, в Тверском районном суде Москвы состоялось заседание, на котором было принято ходатайство следствия о продлении до 8 апреля заключения под стражей Александра Кокорина и его младшего брата Кирилла, Мамаева, а также детского футбольного тренера Александра Протасовицкого, которые стали зачинщиками двух драк в центре Москвы 8 октября 2018 года.

— Многие, как и я, переживают за игроков — их жестко осудила общественность, их на время лишили свободы. Это действительно можно назвать «публичной поркой». Кокорин и Мамаев нарушили закон, их поведение достойно порицания, но все же они не убийцы и не рецидивисты. К сожалению для футболистов, подобное долгое удержание под стражей является распространенной, в какой-то мере даже обычной практикой. Более того, шесть месяцев — увы, далеко не предел.

Трудно сейчас рассуждать и о приговоре. Не исключен и реальный срок, и условный, и огромный штраф размером в несколько годовых зарплат… Предполагаю, многое будет зависеть от средств массовой информации, которые своими публикациями определенным образом могут повлиять на суд — и на судьбы людей. Думаю и надеюсь, что уже в ближайшие месяцы суд и прокуратура , наконец-таки, примут окончательное решение, — сказал Газзаев. ( Дмитрий Симонов

Полное интервью с Газзаевым читайте — здесь