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Валерий Газзаев — о деле Кокорина и Мамаева: «Можно назвать это „публичной поркой“ 

Спорт-Экспресс + ещё 82 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев в эксклюзивном интервью «СЭ» прокомментировал содержание в СИЗО хавбека «Краснодара» Павла Мамаева и нападающего "Зенита" Александра Кокорина​.
Напомним, что 6 февраля, в Тверском районном суде Москвы состоялось заседание, на котором было принято ходатайство следствия о продлении до 8 апреля заключения под стражей Александра Кокорина и его младшего брата Кирилла, Мамаева, а также детского футбольного тренера Александра Протасовицкого, которые стали зачинщиками двух драк в центре Москвы 8 октября 2018 года.
— Многие, как и я, переживают за игроков — их жестко осудила общественность, их на время лишили свободы. Это действительно можно назвать «публичной поркой». Кокорин и Мамаев нарушили закон, их поведение достойно порицания, но все же они не убийцы и не рецидивисты. К сожалению для футболистов, подобное долгое удержание под стражей является распространенной, в какой-то мере даже обычной практикой. Более того, шесть месяцев — увы, далеко не предел.
Трудно сейчас рассуждать и о приговоре. Не исключен и реальный срок, и условный, и огромный штраф размером в несколько годовых зарплат… Предполагаю, многое будет зависеть от средств массовой информации, которые своими публикациями определенным образом могут повлиять на суд — и на судьбы людей. Думаю и надеюсь, что уже в ближайшие месяцы суд и прокуратура, наконец-таки, примут окончательное решение, — сказал Газзаев. (Дмитрий Симонов)
Полное интервью с Газзаевым читайте — здесь
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Прочее , Павел Мамаев , Дмитрий Симонов , Валерий Газзаев , Александр Кокорин , Зенит , Генпрокуратура РФ , Госдума , ФСИН
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