Евротур: продвинутая статистика игроков сборной России в матче с Финляндией

Компания InStat подготовила продвинутую статистику по стартовому матчу сборной России на Шведских играх с командой Финляндии. Матч завершился победой команды Ильи Воробьёва со счётом 3:2 Б. Показатели российских нападающих:

Голевые моменты

Михеев — 4 Кузьменко — 4 Кагарлицкий, Кадейкин, Бурдасов, Никонцев — 2 Броски всего (в створ)

Бурдасов — 9 (3) Кагарлицкий — 7 (2) Михеев — 6 (5) Процент точных передач

Кузьменко — 92,0 Шипачёв — 88,9 Бурдасов — 88,5 Время в большинстве (игровое время всего)

Бурдасов — 5.06 (14.43) Кагарлицкий — 3.52 (21.48) Шипачёв — 3.52 (19.20) Время в меньшинстве (игровое время всего)

Кадейкин — 4.20 (15.27) Никонцев — 3.58 (18.17) Михеев — 3.28 (18.57) Овладевание и потери шайбы (лучшие)

Кадейкин — «+7» (9-2) Шипачёв — «+4» (11-7) Бурдасов — «+3» (5-2) Овладевание и потери шайбы (худшие)

Никонцев — «-7» (0-7) Окулов — «-4» (1-5) Шумаков — «-3» (5-8) Перехваты

Шипачёв — 9 Светлаков — 7 Кадейкин — 6 Процент удачных обводок

Кадейкин — 100,0 (2 из 2) Кагарлицкий — 75,0 (3 из 4) Денисенко — 50,0 (1 из 2) Процент выигранных вбрасываний

Светлаков — 62,5 (10 из 16) Зернов — 57,1 (4 из 7) Кадейкин — 35,7 (5 из 14) Шипачёв — 15,1 (2 из 13)