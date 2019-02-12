Исраэль Адесанья победил Андерсона Силву 9 февраля

2019 год должен стать годом Исраэля Адесаньи.

9 февраля собравшимся на арене в Мельбурне не давали скучать не Уиттакер с Гастелумом. Пока одному оперировали грыжу, а второй расхаживал у октагона с поясом Генри Сехудо, провозглашая себя чемпионом, на авансцену вышел новый поединок, затмивший собой всё.

«Первый раунд был похож на фильм о кунг-фу. Было очень интересно наблюдать за поединком двух невероятно талантливых парней, — даже потеряв главный бой турнира UFC 234, президент промоушена Дэна Уайт излучал улыбку. — Я говорил ещё в пятницу, что букмекеры, которые считают Андерсона Силву андердогом 7 к 1, не в своём уме. Он великий мастер смешанных единоборств, и всегда умел позаботиться о себе!»

Однако поговорить только о возвращении бразильца не удалось. Бесчисленное количество вопросов было и о сопернике ветерана, на которые глава организации отвечал с не меньшим придыханием:

«Сегодня Исраэль вышел на битком набитую арену, испытывая при этом огромное давление, потому что Андерсону уже 43 года. Он был обязан выйти победить и успешно справился со своей задачей. У парня есть это. Он талантлив не только в октагоне, но и за его пределами. Он даёт захватывающие интервью, и за ним интересно наблюдать. Я думаю, его ждёт блестящее будущее».

Страсть в восьмиугольнике и неординарность за его пределами привели к тому, что в следующем бою «Style Bender» с наибольшей вероятностью будет драться за титул. Самое время познакомиться с претендентом на чемпионство в среднем весе поближе.

Нигерия. Новая Зеландия

Адесанья родился в нигерийском Лагосе. Худенький парнишка с детства подвергался издевательствам сверстников, а криминальные кварталы, в которых жила семья Исраэля, лишь ещё больше угнетали будущего проспекта UFC. «Чем не повод научить парня постоять за себя?» — подумали родители… И прогадали: Адесанья сломал на тренировке по тхэквондо руку и затем связал свою жизнь с танцами.

Лишь в возрасте 18-ти лет, когда юноша с семьей уже покинули африканский континент и обосновались в Новой Зеландии, Исраэль вернулся на бойцовскую тропу. Благо, что островное государство в Тихом океане, смогло дать ему все необходимое для совершенствования своих навыков кикбоксинга: залы единоборств в Роторуа и Окленде закалили молодого атлета и открыли путь для его восхождение к спортивным вершинам.

Но своих корней боец не забыл. Активное расширение UFC и проведение турниров в разных точках земного шара интересует и самого Адесанью:

«Это уже находится в работе. Мы говорили с Уайтом на эту тему. У нас есть много парней, которые являются выходцами из Африки. Тот же Камару Усман в своём следующем поединке поборется за титул чемпиона. Он боец, родившийся в Нигерии, и будет бороться за пояс вместе с Тайроном Вудли, так что может стать первым нигерийским чемпионом UFC. Я только буду рад этому и постараюсь стать вторым нигерийским чемпионом. Было бы очень здорово привезти турнир UFC в Африку», — признаётся уроженец Нигерии.

Аниме, Marvel, реслинг

«Рок Ли — шиноби из Клана Ли Скрытого Листа и член Команды Гая. В отличие от большинства шиноби, ему не достаёт навыков обязательных для использования гендзюцу и ниндзюцу…» Если вам ни о чем не говорит имя данного персонажа — не расстраивайтесь. Просто примите как факт: этот персонаж из японских аниме-мультфильмов и комиксов — один из тех героев, которые с детства вдохновляют Адесанью.

Также он любитель вселенной Marvel; на его теле красуется Дэдпул и множество других отсылок к супергеройской тематике. А на показательной тренировке для прессы перед UFC 234 Исраэль показал ещё и неплохое знание приёмов из реслинга. Неужели думает попробовать себя в роли Дуэйна Джонсона?

Кунг-фу пацан

Занятия танцами в молодости вкупе с врожденными данными (при росте 194 см средневес не переступает грань 84 кг) сказались на манере ведения боя Адесаньи. Гибкий, пластичный, грациозный, как пума, — Исраэль и правда завораживает зрителей своими поединками. В его передвижениях есть те самые отсылки к китайским боевым искусствам, а уверенность в проводимых ударах и приёмах добавляют ещё большего сходства с мастерами Поднебесной. Где Адесанье, к слову, также выпадало драться по правилам кикбоксинга.

Однако не всем по душе выкрутасы молодого бойца: для многих подобное поведение напоминает клоунаду и позерство.

«Этот тощий клоун Адесанья не продержится со мной и два раунда, — недавно написал в твиттере средневес UFC Пауло Коста. — Он определённо меня не впечатлил».

Только ворвавшись в октагон главной организации мира, 28-летний кикбоксёр заслужил сравнение с самим Джоном Джонсом. Прекрасная работа ногами, выносливость и непробиваемое спокойствие — этих парней еще и внешне невольно можно спутать!

Однако сам Адесанья не в восторге от таких аналогий:

«Мне нет дела до Джона Джонса. Вообще, я считаю такие сравнения неуважением по отношению ко мне. Любые сравнения, с Андерсоном Силвой, Конором Макгрегором , с кем угодно… Я никакой не следующий бла-бла-бла, я это я, единственный и неповторимый, и людям пора уяснить это. Сравнение конечно прикольное, но не в моём случае», — признается Исраэль.

«Bones» также открещивается от «двойника»:

«У нас схожее телосложение и мы оба чернокожие — это всё, что нас объединяет. Мне не кажется, что наши стили похожи. Я много работаю в борьбе, атакую соперников, находясь сверху в партере, использую болевые и удушающие. Я чувствую, что наши стили серьёзно отличаются. Однако я очень уважаю его. Думаю, он будет силой, с которой придётся считаться. Адесанья отлично говорит и заканчивает бои досрочно. За ним интересно наблюдать».

16-0. Непобежденный

Не проигравшие ни разу бойцы — всегда лакомный кусок для продаж платных видеотрансляций. Благо из грандов таковых осталось совсем немного: в 2018 году пали «нули» Тилла и Ортеги. Остались Нурмагомедов, Аскрен, О`Мэлли, Адесанья…

Хабиб не даст соврать: ноль в графе поражений и правда придаёт боям спортсмена большего драматизма.

«Я не конфетка, чтобы всем нравиться, — чемпион в лёгком весе привык к тому, что новозеландцу ещё только предстоит. — Когда, например, дрался Флойд, полмира хотело, чтобы он проиграл, другие полмира — чтобы победная серия продолжилась. Ноль в графе поражений отлично продаётся людям как история. Они не любят, когда кто-то долго выигрывает».

По заветам дагестанца пишет свою историю и Адесанья. Роб Уилкинсон, Марвин Веттори, Брэд Таварес, Дерек Брансон и живая легенда ММА Андерсон Силва — все соперники уверенно сносились со своего пути Исраэлем. Пять дебютных боёв в UFC за год, пять побед, одна из которых заслужила звания «Бой вечера», а ещё три — «Выступление вечера». Но если первые четыре фамилии могут мало о чём сказать неискушенным поклонникам данного вида спорта, то вот последняя (несмотря на возраст) добавляет в копилку статусности новозеландца немало монет.

Уверенность

«Просто посмотрите на цифры просмотров YouTub-роликов серии Countdown с участием Уиттакера и Гастеллума и моим участием. Ролики с Робертом посмотрели 300 тысяч раз, а мой выпуск с Силвой собрал миллион просмотров. Это показывает, кого хотят видеть люди.

Что по поводу PPV, то я первый претендент на титул чемпиона UFC в среднем весе. Я тот парень, который будет биться за пояс. Мне всё равно, будет это Келвин или Роберт. Буду драться с обладателем пояса. Сейчас вижу Гастелума, ходящего с поясом, и не понимаю, кто его дал ему.

Я сделал свою работу. Сейчас могу позволить себе всё, что угодно и ждать столько, сколько мне нужно — перед вами первый претендент», — уверенно смотрит в будущее Исраэль Адесанья. А вот будет ли оно таким, как пророчит Уайт, или нет — узнаем совсем скоро.