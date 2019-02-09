Панарин заявил, что хочет стать свободным агентом 

Российский форвард «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин заявил, что хочет выйти на рынок свободных агентов нынешним летом, передает "Советский спорт".
"Жизнь одна, шанс стать свободным агентом может быть один, и я хочу воспользоваться им. Я еще не выбрал команду. Нет клуба, в который я предпочел бы перейти. Посмотрим, что будет летом", — приводит слова спортсмена русскоязычная версия сайта Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Панарин также заявил, что у его нынешней команды есть шанс продлить с ним контракт.
"Сейчас я не знаю, чего хочу. У «Блю Джекетс» есть шанс. Давайте дождемся лета. Этот сезон еще не завершен, и я хочу помочь команде завоевать Кубок Стэнли", — добавил он.
Ранее сообщалось, что Панарин может продолжить карьеру в «Нэшвилле».