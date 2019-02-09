Панарин заявил, что хочет стать свободным агентом

"Жизнь одна, шанс стать свободным агентом может быть один, и я хочу воспользоваться им. Я еще не выбрал команду. Нет клуба, в который я предпочел бы перейти. Посмотрим, что будет летом", — приводит слова спортсмена русскоязычная версия сайта Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Панарин также заявил, что у его нынешней команды есть шанс продлить с ним контракт.

"Сейчас я не знаю, чего хочу. У «Блю Джекетс» есть шанс. Давайте дождемся лета. Этот сезон еще не завершен, и я хочу помочь команде завоевать Кубок Стэнли", — добавил он.

Ранее сообщалось, что Панарин может продолжить карьеру в «Нэшвилле».