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Дзюба рассказал о беседе с Маком перед нереализованным пенальти 

Газета.Ru + ещё 26 22 часа назад
Фото: Вести.Ru
Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба поделился историей с матча 1/16 финала Лиги Европы против Фенербахче, передает Sport24.
Форвард рассказал, что имел беседу с полузащитником Робертом Маком перед пенальти, который был назначен в ворота соперников в конце первого тайма. Словацкий футболист не реализовал 11-метровый.
"У нас с Маком был диалог перед пенальти, но он останется внутри команды, мы сами разберемся в этой ситуации. Даже великие футболисты промахиваются с пенальти. Человек почувствовал уверенность и пошел бить, но такое случается", — отметил Дзюба.
Встреча завершилась поражение сине-бело-голубых со счетом 0:1.
Ответный матч пройдет на стадионе «Газпром Арена» 21 февраля.
Ранее фанаты «Фенербахче» напали на болельщиков «Зенита».
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