Дзюба рассказал о беседе с Маком перед нереализованным пенальти

Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба поделился историей с матча 1/16 финала Лиги Европы против Фенербахче, передает Sport24.

Форвард рассказал, что имел беседу с полузащитником Робертом Маком перед пенальти, который был назначен в ворота соперников в конце первого тайма. Словацкий футболист не реализовал 11-метровый.

"У нас с Маком был диалог перед пенальти, но он останется внутри команды, мы сами разберемся в этой ситуации. Даже великие футболисты промахиваются с пенальти. Человек почувствовал уверенность и пошел бить, но такое случается", — отметил Дзюба.

Встреча завершилась поражение сине-бело-голубых со счетом 0:1.

Ответный матч пройдет на стадионе «Газпром Арена» 21 февраля.

Ранее фанаты «Фенербахче» напали на болельщиков «Зенита».