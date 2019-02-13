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Спортсмен оскорбил гея и получил дисквалификацию 

News.ru 6 часов назад
Боулер сборной Вест-Индии по крикету Шеннон Габриэл отстранён на четыре матча за то, что оскорбил капитана сборной Англии Джо Рута.
Габриэл поругался с Рутом во время тестового матча в Сент-Люсии, сообщает Sky Sports. Он использовал в адрес англичанина гомофобную лексику. Спортсмен согласился с тем, что нарушил нормы поведения. Рут, в свою очередь, отказался обнародовать то, что сказал ему Габриэл, заявив, что «это должно остаться на поле».
При этом точную фразу Габриэла передать невозможно, уточняет издание. В микрофон был слышен только ответ капитана англичан боулеру: «Не используй это как оскорбление. Нет ничего плохого в том, чтобы быть геем».
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