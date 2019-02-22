Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Лазукин занял первое место в финале Кубка России по фигурному катанию 

Чемпионат.com + ещё 24 3 часа назад
Фото: Instagram
Российский фигурист Андрей Лазукин одержал победу в финале Кубка России, который проходит в Великом Новгороде.
После короткой и произвольной программ Лазукин в сумме получил от судей 242,17 балла. Вторым стал Александр Петров (234,85), третьим — Антон Шулепов (231,45). Четвёртое место занял Макар Игнатов (229,87), пятый результат показал Егор Мурашов (226,87).
Финал Кубка России. Великий Новгород Мужчины.
1. Андрей Лазукин — 242,17 2. Александр Петров — 234,85 3. Антон Шулепов — 231,45 4. Макар Игнатов — 229,87 5. Егор Мурашов — 226,87 6. Артём Ковалёв — 226,32 7. Константин Милюков — 220,77 8. Артур Дмитриев — 216,17 9. Дмитрий Алиев — 214,69 10. Роман Савосин — 208,35 11. Владимир Самойлов — 206,89 12. Владислав Катичев — 198,23 13. Артём Лежеев — 193,93
Чемпионат.com: последние новости
ЦСКА отдал Макарова в аренду «Авангарду» Аналитики: «Милан» не оставит шансов «Эмполи» в матче чемпионата Италии «Амур» одержал третью победу подряд, одолев «Куньлунь»
Прочее , Роман Савосин , Артем Ковалев , Дмитрий Алиев , Владимир Самойлов , Александр Петров
Читайте также
Видео
«Мы поспешили»: тренер Медведевой сделал признание
Фигурное катание
Подруга Кокорина извинилась перед россиянами
Футбол
Избран президент РФС
Футбол
Российским легкоатлетам вернули право на спорт
Легкая атлетика
В УЕФА прокомментировали выбор нового главы РФС
Футбол
Мамаева перевели в камеру на 10 человек
Футбол
Кадыров заявил об унижении Кавказа
MMA
Устюгов высказался о «драке» с Клебо
Лыжный спорт
Названа причина смерти чемпиона РФ в центре Москвы
Летние виды спорта
Губерниева обвинили в оскорблениях
Лыжный спорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение