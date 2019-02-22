Лазукин занял первое место в финале Кубка России по фигурному катанию

Российский фигурист Андрей Лазукин одержал победу в финале Кубка России, который проходит в Великом Новгороде.

После короткой и произвольной программ Лазукин в сумме получил от судей 242,17 балла. Вторым стал Александр Петров (234,85), третьим — Антон Шулепов (231,45). Четвёртое место занял Макар Игнатов (229,87), пятый результат показал Егор Мурашов (226,87).

Финал Кубка России. Великий Новгород Мужчины.