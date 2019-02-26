Адвокат Мамаева: статистика про 99% отказов на апелляции подтвердила себя

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева , прокомментировал решение суда отклонить апелляцию против продления ареста футболисту до 8 апреля.

«Статистика про 99% отказов на апелляции подтвердила себя. Мы в 1% не попали. Мера пресечения фактически продлена до максимально возможной, исходя из несложного характера уголовного дела. Поэтому готовимся к разбирательству по существу, надеемся, что наши доводы найдут своё подтверждение», — передаёт слова Бушманова корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.