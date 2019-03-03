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«Спартак» уступил «Краснодару» в матче молодежного первенства 

РИА Новости + ещё 12 3 часа назад
Фото: Prim.News
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Футболисты московского "Спартака" уступили «Краснодару» в матче 18-го тура молодежного первенства России.
Встреча, прошедшая в воскресенье в Москве, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч забил Герман Онугха (44-я минута). Спартаковцы завершали матч в меньшинстве после удаления Кирилла Фольмера (58).
Основные команды «Спартака» и «Краснодара» встретятся друг с другом вечером в воскресенье. Встреча 18-го тура чемпионата России пройдет на стадионе «красно-белых» и начнется в 19:00.
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Прочее , Спартак , РИА Новости
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