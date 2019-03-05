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«Калгари» проиграл второй матч подряд в НХЛ, уступив «Торонто» 

РИА Новости + ещё 9 1 час назад
Фото: Вести.Ru
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Хоккеисты «Калгари Флэймз» уступили «Торонто Мейпл Лифс» в домашнем мачте регулярного чемпионата НХЛ.
Игра, прошедшая в понедельник в Калгари (Канада), закончилась со счетом 6:2 (3:0, 1:1, 2:1) в пользу гостей. В составе «Мейпл Лифс» хет-трик оформил Тайлер Эннис (10, 18, 44-я минуты), дубль сделал Зак Хайман (19, 25), еще одну шайбу забросил Митчелл Марнер (53). У хозяев отличились Мэттью Ткачук (36) и Дерек Райан (53).
"Калгари", возглавляющий турнирную таблицу Западной конференции, потерпел второе поражение подряд.
В другом матче дня «Эдмонтон» на выезде победил «Баффало» — 4:3 (1:3, 3:0, 0:0).
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Прочее , Митчелл Марнер , Дерек Райан , Тайлер Эннис , Мэттью Ткачук , РИА Новости
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