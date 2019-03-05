РФС прекратил производство дела Карадениза о взыскании долга с «Рубина»

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза постановила прекратить производство по заявлению экс-футболиста казанского "Рубина" Гекдениза Карадениза о взыскании долгов с клуба, поскольку заявитель отказался от заявления, об этом сообщается на официальном сайте РФС.

Карадениз покинул "Рубин" весной 2018 года и завершил карьеру игрока. Зимой 2019-го он обратился в РФС с жалобой на то, что казанский клуб не расплатился с ним полностью. Во вторник спортивный юрист Михаил Прокопец , представляющий интересы "Рубина", сообщил РИА Новости , что "Рубин" полностью погасил задолженность перед Караденизом, а турецкий футболист отказался от процентов за просрочку долга.

Также сообщается, что палата удовлетворила заявление футболиста Дмитрия Белорукова в отношении махачкалинского "Анжи" о признании существенным нарушения трудового договора и частично о взыскании задолженности по трудовому договору. Длительную и систематическую невыплату "Анжи" заработной платы Белорукову РФС счел причиной для расторжения трудового договора футболиста с клубом.

РФС обязал "Анжи" выплатить Белорукову задолженность по заработной плате за период с июля 2018 года по ноябрь 2018 года, а также проценты за задержку выплаты заработной платы. На клуб наложен запрет на регистрацию новых игроков.