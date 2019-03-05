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РФС прекратил производство дела Карадениза о взыскании долга с «Рубина» 

РИА Новости + ещё 13 2 часа назад
Фото: Спорт РИА Новости
Палата по разрешению споров Российского футбольного союза постановила прекратить производство по заявлению экс-футболиста казанского "Рубина" Гекдениза Карадениза о взыскании долгов с клуба, поскольку заявитель отказался от заявления, об этом сообщается на официальном сайте РФС.
Карадениз покинул "Рубин" весной 2018 года и завершил карьеру игрока. Зимой 2019-го он обратился в РФС с жалобой на то, что казанский клуб не расплатился с ним полностью. Во вторник спортивный юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы "Рубина", сообщил РИА Новости, что "Рубин" полностью погасил задолженность перед Караденизом, а турецкий футболист отказался от процентов за просрочку долга.
Также сообщается, что палата удовлетворила заявление футболиста Дмитрия Белорукова в отношении махачкалинского "Анжи" о признании существенным нарушения трудового договора и частично о взыскании задолженности по трудовому договору. Длительную и систематическую невыплату "Анжи" заработной платы Белорукову РФС счел причиной для расторжения трудового договора футболиста с клубом.
РФС обязал "Анжи" выплатить Белорукову задолженность по заработной плате за период с июля 2018 года по ноябрь 2018 года, а также проценты за задержку выплаты заработной платы. На клуб наложен запрет на регистрацию новых игроков.
Кроме того, "Анжи" оштрафован по третьему заявлению экс-тренера клуба Вадима Скрипченко о применении санкций за неисполнение решения Палаты от 24 августа 2018 года, когда было вынесено решение обязать "Анжи" выплатить Скрипченко задолженность по заработной плате за период с февраля 2018 года по май 2018 года, а также проценты за задержку выплаты заработной платы.
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Прочее , Вадим Скрипченко , Михаил Прокопец , Дмитрий Белоруков , ФК "Рубин" , РИА Новости
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