В Люксембурге пожаловались на пробки из-за кортежа Медведева

Блогер Рустем Адагамов написал в Twitter, что его знакомый, живущий в Люксембурге, рассказал ему о перекрытии целого района из-за ужина в местном ресторане премьер-министра России Дмитрия Медведева

Он также прислал видео, на котором видна крупная пробка на улицах города. Утверждается, что ее причиной стал кортеж главы российского правительства . « [Знакомый] говорит, местные все в шоке, никогда такого не видели», — пишет Адагамов.

Сообщается, что премьер поужинал в Mosconi — итальянском ресторане, закупающем продукты преимущественно в Италии. Так, в заведении можно отведать говядину из Тосканы, телятину из Пьемонта и сицилийские помидоры, говорится в открытых источниках.

Медведев прибыл в Люксембург 5 марта с двухдневным визитом. В тот же день, как передавал ТАСС, председатель правительства прогулялся с люксембургским коллегой Ксавье Беттелем, который отклонился от маршрута, чтобы показать гостю свою любимую шоколадную лавку. Также они поочередно встретили министра юстиции, министра иностранных дел и главу государства, Великого герцога Анри. 6 марта визит продолжился беседой со спикером Палаты депутатов Фернаном Этженом.