Медведев порекомендовал американскому дипломату почитать учебники

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев порекомендовал изучить международное право американскому дипломату. Диппредставитель США призвал главу правительства Люксембурга Ксавье Беттеля на встрече с Медведевым занять жесткую позицию по Крыму.

Глава российского правительства посоветовал американскому клерку заглянуть в учебник и ознакомиться с понятием «государственный суверенитет», передает РИА Новости . Медведев напомнил, что государственный суверенитет — «это верховенство государственной власти внутри страны и независимость государственной власти вне ее».

Беттель, в свою очередь, заявил, что России и Евросоюзу необходимо отыскать выход из сложившегося кризиса в отношениях, от которого не выигрывает ни одна из сторон.

С конца февраля Крым и Севастополь готовятся отметить пятую годовщину исторического референдума о воссоединении полуострова с Россией. За эти годы Крыму удалось сделать рывок в развитии практически всех отраслей экономики и социальной сферы.