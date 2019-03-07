Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Медведев порекомендовал американскому дипломату почитать учебники 

Российская Газета + ещё 20 11 часов назад
Фото: Российская Газета
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев порекомендовал изучить международное право американскому дипломату. Диппредставитель США призвал главу правительства Люксембурга Ксавье Беттеля на встрече с Медведевым занять жесткую позицию по Крыму.
Глава российского правительства посоветовал американскому клерку заглянуть в учебник и ознакомиться с понятием «государственный суверенитет», передает РИА Новости. Медведев напомнил, что государственный суверенитет — «это верховенство государственной власти внутри страны и независимость государственной власти вне ее».
Беттель, в свою очередь, заявил, что России и Евросоюзу необходимо отыскать выход из сложившегося кризиса в отношениях, от которого не выигрывает ни одна из сторон.
С конца февраля Крым и Севастополь готовятся отметить пятую годовщину исторического референдума о воссоединении полуострова с Россией. За эти годы Крыму удалось сделать рывок в развитии практически всех отраслей экономики и социальной сферы.
Российская Газета: последние новости
Медведев изменил процедуру рассмотрения поправок кабмина к законопроектам Лавров призвал главу МИД Пакистана к дипломатическому решению спора с Индией В Болгарии депутатов лишат зарплаты за отсутствие в парламенте
Комментарии
Прочее , Дмитрий Медведев , Ксавье Беттель , ЕС , Правительство РФ , РИА Новости
Читайте также
Видео
«Не в чем оправдываться»: Радимов о скандале с Булановой
Футбол
В российском спорте назрел новый громкий скандал
Легкая атлетика
Туктамышева призвала «прожарить» её
Фигурное катание
Болельщик отобрал клюшку у хоккеиста на Универсиаде
Хоккей
Дебошу Емельяненко дали объяснение
MMA
«Не могу закрыть глаза»: что происходит на Универсиаде-2019
Зимние виды спорта Статьи
Игрок НХЛ отразил собственный бросок по пустым воротам
Хоккей
«Пошел ты…». Судьи добили «Спартак»
Хоккей
Пьяный Емельяненко устроил погром и взбесил ДПС
MMA Прочее
Пока Универсиада 2019 в России — полный провал
Зимние виды спорта Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение