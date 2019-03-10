Бывшая лыжница сенсационно выиграла гонку преследования на ЧМ по биатлону. Ей помог дикий ветер

Не допусти Екатерина Юрлова-Перхт промах в спринте, то у сборной России могла быть медаль в первой же личной гонке. Правда, об этом теперь и остается, что только горестно вспоминать. В преследование лидер женской команды отправилась через 31 секунду после Анастасии Кузьминой , выигравшей золото двумя днями ранее.

К первому рубежу Анастасия Кузьмина сдала свои позиции и позволила приблизиться преследовательницам. Русская словачка сразу же допустила два промаха на лежке и откатилась далеко, уступив лидерство Лауре Дальмайер . За ней в 3 секундах были Ингрид Тандревольд, Дениз Херрман и Мона Брурссон.

Юрлова-Перхт промазала, но сохранила 8-е место. Павлова сработала точно и с 24-го взлетела на 10-е место. Миронова и Старых тоже с ошибками (отставание далеко за минуту).

Приблизиться к четверке лидеров за второй круг никому не удалось. Тем временем на рубеже разыгрался нешуточный ветер. Но Херрман, Брурссон и Дальмайер погода не мешала выбивать одну мишень за другой. Все остальные много и нещадно мазали. И Екатерина тоже к ним присоединилась. А вот Евгения ветер укротила и поднялась на одну позицию вверх. Скорость ее по-прежнему не впечатляла.

На дистанции опять ничего толком не менялось. Все так же было и на огневом рубеже. Стреляли, как кому повезет. Порыв могли просто убить гонку одним, а во время стрельбы других царил штиль.

Немкам на третьем рубеже удача не улыбнулась, и пока они мотали свои штрафные круги, преимущество Брурссон стало 32-секундым. Дела у россиянок шли плохо. В топ-6 лишь Павлова. Но радоваться не было смысла. Даже до бронзы было свыше 45 секунд.

Сегодня все решал ветер. Брурссон три рубежа отработала идеально, с запасом пришла на финальную стрельбу. Но ее просто сдуло порывом. Встречный ветер реально вырывал у нее из рук винтовку. И вместо победного финиша она побежала покорять штрафной круг (4 промаха на заключительной стойке). Шведы были в шоке.

Стихия вернула должок сборной Германии. Херрман ужасный стрелок из положения стоя. Она начала работать, когда Брурссон завершила стрельбу. И ветер стих. Дениз в высоком темпе уложила пять из пяти и убежала за победой.

Дальмайер и Экхофф зарубились за серебро, но в финишном створе норвежка оказалась круче. У Лауры при не самой топовой форме вторая бронза. Волшебство.

Женя Павлове на последней стойке все-таки промазала, но 19 точных выстрелов из 20 при такой погоде выглядели просто феноменально. И если бы ход был хоть чуть лучше, то до цветов точно дошагала, а так только 9-е место. Но гонкой она может гордиться, все-таки лучший результат в карьере на ЧМ.

Юрлова-Перхт в итоге семь раз ошиблась. Ей адски не везло с ветровой обстановкой. Гонку она завершила в конце первой двадцатки. У Мироновой на один промах меньше и 25-е место. Старых с четырьмя лишь 45-я. Печальненько. Нам даже в лотерейных гонках теперь не везет.

Чемпионат мира. Эстерсунд, Швеция

Женщины. Гонка преследования, 10 км 1. Дениз Херрман (Германия) — 31.45,9 (2 шт. круга).2. Тириль Экхофф (Норвегия) — +31,4 (2).3. Лаура Дальмайер (Германия) — +31,6 (1)…9. Евгения Павлова +2.14,3 (1)…19. Екатерина Юрлова-Перхт +3.07,8 (7)…25. Светлана Миронова +3.27,9 (6)…45. Ирина Старых (все — Россия) +5.35,6.

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