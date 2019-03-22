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Красная Головину, сейв Джикии, Ахметов против Азара. Фото матча Бельгия — Россия 

Чемпионат.com + ещё 141 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
21 марта в Брюсселе на стадионе «Руа Бодуэн» в стартовом матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года национальная команда России потерпела поражение от сборной Бельгии. Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев встречи.
Сборная Бельгии набрала три очка. Также по три набранных очка у сборных Казахстана и Кирпа. Первое место в турнирной таблице группы I занимают киприоты, разгромившие футболистов из Сан-Марино (5:0). Казахстан в свою очередь разгромил Шотландию (3:0). Во втором туре сборная России в Астане сыграет с Казахстаном, а национальная команда Бельгии на выезде встретится с Кипром. Оба матча состоятся 24 марта.
Лучшие кадры с матча Бельгия — Россия — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов в Брюсселе.
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