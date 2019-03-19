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Белые медведи на льдинах переселяются на юг 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Ученые на Чукотке впервые за многие годы отмечают появление белых медведей южнее их обычных мест обитания: зверей относит на юг на оторвавшихся льдинах, а они возвращаются на север вдоль побережья и даже через тундру, сообщил РИА Новости старший научный сотрудник лаборатории экологии млекопитающих Института биологических проблем Севера ДВО РАН Анатолий Кочнев.
"Много лет такого не было — это очень редко происходит. Лед в Беринговом море неустойчивый, и медведей с ледовыми полями уносит на юг. Там лед распадается, и они плывут к ближайшему берегу", — сказал собеседник.
По его словам, в течение последнего столетия такие случаи отмечались, но они редки. Самый южный заход медведей зафиксирован на японском Хоккайдо, об этом упоминалось в императорских хрониках. В 80-е годы прошлого века медведи отмечались в Охотском море, заходили на Камчатку, а в 1977 году трех зверей застрелили, когда один из них напал на охотника у Марково на Чукотке. Ученый добавил, что в этом году ледовая обстановка отличается от той, которая была в 70-80-е годы прошлого века, когда белых медведей на Чукотке также отмечали южнее их привычных мест обитания.
"В 70-80-е годы медведи так далеко заходили, потому чтоб Берингово море замерзало почти до Командоров. А сейчас море почти свободно ото льдов, лед слабый, и медведей, которые вышли на кромку ледового поля, относит на юг", — отметил Кочнев.
"За зиму медведей видели у поселка Беринговский, южнее Анадыря, потом перед Новым годом — у Анадыря, возле села Тавайваам. Оттуда зверя прогнали. В начале февраля медведь отмечен в поселке Озерный — севернее Анадыря. А сейчас зверя увидели в Марково — в центральной тундре, это несколько сотен километров от побережья. Это большая редкость", — говорит ученый.
Он отмечает, что когда медведей заносит далеко на юг, они могут возвращаться на север не вдоль берега моря, а по долинам. Зверь, которого видели у Марково, мог попасть туда по реке Анадырь.
"Медведи, которых вынесло на льдах, "рассыпались" — кто на север пошел вдоль берега, кто по тундре. На побережье они могут наткнуться на пищу — чем севернее, тем больше трупов моржей или китов. Также медведи могут выйти охотиться на лед. Если они идут по тундре, как возле Марково, — там есть нечего. Медведи могут оголодать и представлять определенную опасность. Хотя эти звери — не глупые, могут подолгу обходиться без еды. Но, учитывая случай 70-х годов, опасность все же есть", — отметил Кочнев.
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