В Манеже открывается Московский культурный форум

Мероприятие объединит современную городскую культуру во всем многообразии форм, стилей и новых тенденций.

Основными направлениями Московского культурного форума (МКФ) в этом году станут темы «Мой район» и «Театр». Первая посвящена магистральной городской программе-«пятилетке», направленной на улучшение качества городской среды через развитие культурной инфраструктуры. Второе направление — «Театр» — в этом году станет не только темой для разговора, но и языком коммуникации.

Структура программы форума заимствует у театра драматургию, сценографию и другие способы воздействия на зрителя.

В этом году впервые было решено отказаться от привычных информационных стендов в пользу открытых платформ, которые наглядно демонстрируют культурную инфраструктуру города: школы искусств, библиотеки, культурные центры, кинотеатры, музеи, парки.

Так, на платформе «Школы искусств» будет организовано пространство для самых разных творческих мастер-классов, на платформе «Библиотеки» — книжные полки, доступ в электронный каталог, места для чтения и творческих встреч, у «Кинотеатров» — два экрана и зрительных зала с тематической кинопрограммой, у «Культурных центров» — открытая сцена и пространство для встреч, а у «Театра» — сцена, ничем не уступающая настоящей театральной, где будут идти спектакли и встречи с деятелями культуры.

Участники МКФ

Расписание

22 марта / пятница 15:30—16:30 главная сцена Публичное интервью с Сергеем Полуниным.

22 марта / пятница главная сцена 22:00–23:40 Концерт «Признание в любви» Выступают народные артисты России Евгений Миронов и Ксения Раппопорт

23 марта / суббота 14:00–15:20 главная сцена Спектакль «Уроки музыки» 22:30–23:00 главная сцена Показ фрагмента из спектакля «Брак 2.0» в постановке Театра Олега Табакова

24 марта / воскресенье 12:10–13:00 «История и легенды Московского зоопарка». 20:30–22:00 Концерт оркестра Игоря Бутмана

Только цифры

2 сцены 4 лектория 7 профильных платформ, представляющих типологию московской культуры 100 театральных событий 50 дискуссий на животрепещущие культурные темы 30 мастер-классов для посетителей 80 событий для детской и семейной аудитории 6 воркшопов по узкопрофильным темам для работников культурных институций 6 кинопоказов

КСТАТИ

На некоторые мероприятия форума требуется предварительная регистрация — на стойках «Главная сцена. Регистрация», установленных в ЦВЗ «Манеж». Зарегистрироваться нужно хотя бы за два часа до начала события. На остальные события вход свободный.