Тарасенко стал второй звездой матча «Сент-Луис Блюз» — «Тампа»

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» признан второй звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Тампы-Бей Лайтнинг», сообщает "Советский спорт"

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу «Сент-Луиса». Тарасенко в этой игре забросил шайбу и отдал голевую передачу.

Звание первой звезды встречи досталось автору победной шайбы форварду «Сент-Луиса» Брэйдену Шенну.

На третьем месте расположился нападающий «Тампы» Брейден Пойнт, который оформил гол.

Ранее сообщалось, что «Сент-Луис» прервал победную серию «Тампы» из семи матчей.