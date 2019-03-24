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Тарасенко стал второй звездой матча «Сент-Луис Блюз» — «Тампа» 

Газета.Ru + ещё 49 2 часа назад
Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» признан второй звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Тампы-Бей Лайтнинг», сообщает "Советский спорт".
Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу «Сент-Луиса». Тарасенко в этой игре забросил шайбу и отдал голевую передачу.
Звание первой звезды встречи досталось автору победной шайбы форварду «Сент-Луиса» Брэйдену Шенну.
На третьем месте расположился нападающий «Тампы» Брейден Пойнт, который оформил гол.
Ранее сообщалось, что «Сент-Луис» прервал победную серию «Тампы» из семи матчей.
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