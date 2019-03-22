Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

СМИ: Экс-футболист сборной Англии вышел из тюрьмы и планирует возобновить карьеру 

RT на русском 4 часа назад
Фото: RT на русском
Адам Джонсон, осуждённый в 2016 году за интимную связь с несовершеннолетней девушкой, вышел на свободу и хотел бы возобновить карьеру игрока.
Бывший полузащитник ряда клубов Английской премьер-лиги и национальной команды по футболу Адам Джонсон досрочно вышел на свободу после того, как в 2016 году был осуждён на шесть лет лишения свободы за интимную связь с несовершеннолетней девушкой, сообщает The Sun.
Игрок хотел был возобновить карьеру, однако сообщается, что подписание контракта с английским клубом маловероятно. Также у 31-летнего футболиста могут возникнуть проблемы с трудоустройством в ряде других стран, так как ему будет трудно получить визу.
Ранее сообщалось, что клуб Бекхэма получил возможность выступить в MLS в следующем сезоне.
RT на русском: последние новости
Тарасова заявила, что потеряла веру в нынешнее поколение российских фигуристов Хоккеист «Авангарда» Шумаков госпитализирован после столкновения в матче с «Барысом» Кузяев не поможет сборной России в матче с Казахстаном
Прочее , Адам Джонсон
Читайте также
Видео
Раскрыты суммы призовых российских биатлонистов
Биатлон
На голову выше Медведевой: как Загитова порвала Японию
Фигурное катание Статьи
Шестилетний чеченец поставил рекорд по отжиманиям на брусьях
Летние виды спорта
Тяжеловеса уложили на ковер «броском века»
Летние виды спорта
Рамос подарил фанату свитер и довел его до истерики
Футбол
«Держали до ночи»: Загитову замучили допинг-тестами
Фигурное катание Статьи
Сбил 11 детей: что грозит обезумевшему футболисту
Футбол Статьи
Туктамышева оценила прокат бойфренда на ЧМ в Японии
Фигурное катание
У сборной России появились большие проблемы
Футбол Статьи
Аршавин получил новую работу
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение