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Средний курс евро со сроком расчетов «завтра» по итогам торгов на 19:00 мск составил 73,3376 руб. 

Финмаркет + ещё 8 15 часов назад
Фото: РИА Новости
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов «завтра» на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 575 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,3376 руб.
Минимальный курс евро составил 73,055 руб., максимальный — 73,5775 руб. К этому времени было заключено 8167 сделок. Объем торгов составил 42924,78 млн руб., что на 35% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 73,5325 руб. за евро.
Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск.
Источник данных — Московская биржа.
Это автоматическое сообщение.
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