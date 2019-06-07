Фанаты «Бостона» подрались между собой во время пятого матча финала Кубка Стэнли

В пятом матче серии финала Кубка Стэнли «Сент-Луис Блюз» в гостях обыграл «Бостон Брюинз» — 2:1 (0:0, 1:0, 1:1). Подопечные Крэйга Берюбе повели в серии со счётом 3-2.

Болельщики «Бостона» устроили потасовку во время матча. Несколько фанатов в атрибутике «мишек» начинают драться прямо на трибуне. Причины конфликта неизвестны.

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