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Фанаты «Бостона» подрались между собой во время пятого матча финала Кубка Стэнли 

Чемпионат.com + ещё 67 6 часов назад
Фото: Чемпионат.com
В пятом матче серии финала Кубка Стэнли «Сент-Луис Блюз» в гостях обыграл «Бостон Брюинз» — 2:1 (0:0, 1:0, 1:1). Подопечные Крэйга Берюбе повели в серии со счётом 3-2.
Болельщики «Бостона» устроили потасовку во время матча. Несколько фанатов в атрибутике «мишек» начинают драться прямо на трибуне. Причины конфликта неизвестны.
Видео также можно посмотреть на «Чемпионате».
Счёт был открыт на 21-й минуте — отличился Райан О'Райлли, которому ассистировали Зак Сэнфорд и Алекс Пьетранджело. На 51-й минуте после передачи О'Райлли голом отметился Дэвид Перрон. Гол был засчитан, несмотря на спорный эпизод, произошедший за несколько мгновений до этого, когда нападающий «Сент-Луиса» Тайлер Бозак сбил с ног форварда «Бостона» Ноэля Аккьяри. На две шайбы гостей хозяева смогли ответить лишь результативным броском Джейка Дебраска за шесть минут до финальной сирены.
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Прочее , Алекс Пьетранджело , Райан О'райлли , Тайлер Бозак , Дэвид Перрон
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