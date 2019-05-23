«Американцы — особо опасны. Но Россия на голову их сильнее»

На что способна эта сборная США? Почему американцы прибавляют в плей-офф и как с этим бороться?

Джонни Годро, Джек Айкел и Сборная России выиграла все семь матчей на групповом этапе ЧМ-2019 и готовится к четвертьфинальному поединку со сборной США. Американцы провели предварительный этап невнятно, проиграв первый и последний матчи (Словакии и Канаде) и пропустив три шайбы от команды Великобритании. Несмотря на наличие таких звёзд, как Патрик Кейн Кори Шнайдер , игра «звёздно-полосатых» вызывает вопросы и истинный потенциал американцев пока остаётся нераскрытым. В таких условиях ключевыми факторами для сборной России являются мотивация и настрой, а также готовность к тому, что хоккеисты из Северной Америки традиционно прибавляют в матчах плей-офф.

Американцы не слишком удачно провели групповой этап, заняв лишь четвёртое место. Может ли это помешать российской команде в плане подготовки и мотивации? Кирилл Сафронов: Наша команда добавляет с каждым матчем, ребята становятся более сыгранными. Всё-таки не так просто прилететь из-за океана, а у нас многие игроки оттуда, и, даже обладая мастерством, сразу показать командную игру. От матча к матчу командные взаимодействия налаживаются. Что касается четвертьфинала, то права на ошибку уже нет — любая команда, которая попадает в восьмёрку, представляет особую опасность. Американцы — команда непредсказуемая, от них не знаешь, чего ожидать. По именам наша команда намного сильней, но всё будет зависеть от настроя и мотивации. Я уверен, что у наших парней с этим всё в порядке и тренерский штаб знает, как настроить ребят. У американцев тоже есть интересные ребята — тот же 18-летний Хьюз, хотя неизвестно, будет ли он играть. Я уверен, что тренерский штаб расскажет российским парням, как нужно действовать — сейчас есть и видеоанализ, и продвинутая статистика. Ребята выходят и уже знают, как играть против того или иного соперника, куда бросать вратарю, кто представляет особую опасность. Уверен, что сыграем успешно, но самое главное — это настрой. Недооценки быть не должно. У нас много игроков из НХЛ, а там знают, как важна правильная оценка соперника. Яркий пример в этом году — это «Сент-Луис», который в начале календарного года был на последнем месте, а теперь вышел в финал Кубка Стэнли. На любую команду нужно настраиваться.

Александр Кожевников: Наша сборная должна забыть победы на групповом этапе и понять, что плей-офф — это другой турнир, где уже нет права на ошибку. У нас собраны высококвалифицированные, мощные, технически хорошо оснащенные игроки, большинство из которых может из ничего создать голевой момент. Ребята уверены в себе, это можно судить даже по интервью, которые они дают и в перерывах, и после игр. Борис Михайлов: Идеи о том, как сыграть и настроить команду, должны быть у тренерского штаба, а нам остаётся только переживать, чтобы сборная выиграла. Когда начались матчи на вылет, ни о каком расслаблении или недостаточном настрое и речи идти не может. Я уверен, что такого не будет. Команда у нас хорошая. Как прошёл предварительный этап — это уже история, а сейчас всё начинается с чистого листа. У российской команды были неплохие матчи на групповом этапе. Какие-то мне понравились полностью, некоторые — отрезками. В целом сборная прошла этот этап на очень высоком уровне. Если сыграть собранно и внимательно, то вопросов о результате четвертьфинала не возникнет. Дарюс Каспарайтис : Россия на голову сильнее соперника. Главное, чтобы ребята не расслаблялись и играли дальше в аналогичном ключе. Ни в коем случае нельзя расслабляться. Осталось восемь сильнейших команд. Все могут обыграть друг друга. Все ребята играющие, все сильные. Россия — главный фаворит турнира. Но ещё, на мой взгляд, очень опасны финны. Но для России сейчас главное обыграть США, а дальше посмотрим. Малкин и Овечкин? Женя и Саша уже старенькие. А если серьёзно, то молодцы. Кстати, посмотрите, как зажигают Дадонов и Кучеров. Женя вообще наш, «пантеровский» (Дадонов — нападающий клуба НХЛ «Флорида Пантерз». — Прим. «Чемпионата»). Дадонов показывал классную игру весь сезон, вот и в сборной теперь. Кучеров снова всем доказывает, что по праву является одним из самых крутых игроков НХЛ.

В одном-единственном матче может случиться что угодно, а у североамериканцев есть удивительное умение собираться в самый важный момент. Откуда у них это и как с этим бороться? Кирилл Сафронов: Я об этом давно размышлял и задавался вопросом — как они играют с листа? Это глубокая тема, она идёт с юниорских лиг. Я сам играл и в юниорке, и в фарм-клубе, и в НХЛ. Там настолько выстроена система, что меняется только уровень игры, а всё остальное остаётся прежним. У нас тоже появились МХЛ, ВХЛ и КХЛ, есть некая система, но в Северной Америке она работает очень давно. Ребята, которые попадают в молодёжные лиги, с 17 лет играют в один и тот же хоккей, разницы почти никакой нет. Система подготовки североамериканцев давно написана, и все тренеры стараются её придерживаться. Скорее всего, поэтому хоккеисты, когда приезжают, им и сыгрываться вроде как особо не надо. В России сейчас тоже есть «Красная машина», но пока не по всем возрастам. Это вопрос времени.

Александр Кожевников: В том, что соперник будет хамить и провоцировать наших ребят, у меня никаких сомнений нет. Североамериканцы всегда таким образом действуют. Если игроки нашей сборной будут играть чётко по тренерскому заданию и при этом не будут поддаваться на провокации, мы выйдем в полуфинал. Наша команда ставит цель — выиграть чемпионат мира. И нужно идти к заветной цели. Сегодня — первый шаг.

Борис Михайлов: Мне трудно говорить про умения американцев, потому что с ними не работал. Не так уж важно, что там будет происходить со сборной США — соберутся они на этот матч или нет. Главное, чтобы российская команда была собрана и провела хороший матч от начала и до конца. Тогда не вижу никаких проблем. Нужно всё внимание уделять своей игре, а если смотреть на соперника, на его поведение, то ты проиграешь, отдашь инициативу. А наша команда всегда старается навязывать свою игру и правильно делает. Дарюс Каспарайтис: В составе американцев я бы выделил капитана Патрика Кейна. Но и про Джонни Годро нельзя забывать. У него великолепная техника и отличные руки! Но думаю, что Россия будет активно лишать соперника шайбы. К слову, у меня в Майами не обсуждают предстоящий четвертьфинал. В США обсуждают плей-офф НБА, НХЛ и Трампа. Может, на севере Америки как-то иначе, а у нас на юге вот так. Здесь свои интересы