Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

ЧМ-2019. Расписание матчей 1/2 финала 

ГОРОБЗОР.РУ + ещё 40 13 часов назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
Сегодня, 25-го мая, на чемпионате мира-2019 по хоккею будут сыграны матчи полуфинала. Представляем расписание игрового дня.
16.15 Россия — Финляндия — «Первый Канал»
20.15 Канада — Чехия — «Матч ТВ»
Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе идут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).
Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях — ВК и Facebook
ГОРОБЗОР.РУ: последние новости
Сборная России уничтожила Швецию во втором периоде. Шесть шайб за 20 бросков Финляндия и Швеция выдали самый яркий матч четвертьфинала ЧМ, а исход встречи решил новичок «Салавата» Россия с трудом обыграла США. Американцы «валяли дурака» весь турнир
Прочее
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Воробьев назвал причину поражения сборной России
Плющев: у сборной есть проблемы, но что теперь? Расстрелять?10
Гол финнов, который убил сердца России. Было больно236
Названа причина поражения сборной России88
Россия — Финляндия: счёт в матче открыл Марко Анттила16
Видео
00:43
Финляндия нашла слабое место у российских хоккеистов
Хоккей
00:43
Россия — Финляндия. После первого периода на табло нули
Хоккей
00:43
Финны уверены в победе над Россией
Хоккей Статьи
00:17
Сильное землетрясение: ЧП во время выступления Плющенко
Фигурное катание
00:43
Стал известен результат матча Россия-Финляндия
Хоккей
04:26
Как Запад отреагировал на победу России
Хоккей
00:39
Появилось видео, как бывший муж Мамаевой берёт взятку
MMA
00:10
Первым броском: Россия забила США на ЧМ-2019
Хоккей
00:42
Шведы не могли смотреть на этот позор
Хоккей
Вмешалась полиция: Загитову могут наказать
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение