ЧМ-2019. Расписание матчей 1/2 финала

Сегодня, 25-го мая, на чемпионате мира-2019 по хоккею будут сыграны матчи полуфинала. Представляем расписание игрового дня.

16.15 Россия — Финляндия — «Первый Канал»

20.15 Канада — Чехия — «Матч ТВ»

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе идут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях — ВК и Facebook