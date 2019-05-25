Россия против Финляндии — сражение за финал чемпионата мира. LIVE!

08:04 В финале ЧМ предрекают классику Россия — Канада, но для этого «Красной машине» нужно одолеть сенсационных финнов, а канадцам справиться с не менее грозными чехами.

Финляндия удивила всех еще до старта турнира, когда решила не приглашать звезд НХЛ. Набранная наполовину из местного чемпионата сборная уже обыграла Россию (3:1), в рамках Евротура.

В Словакии от финнов пострадали Канада (в группе) и Швеция (в 1/4) — топ-команды любого чемпионата мира по хоккею.

Посмотрим, справятся ли финны с самой звездной сборной России в истории.