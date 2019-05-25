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Россия против Финляндии — сражение за финал чемпионата мира. LIVE! 

SPORT24.ru + ещё 16 12 часов назад
Фото: SPORT24.ru
08:04 В финале ЧМ предрекают классику Россия — Канада, но для этого «Красной машине» нужно одолеть сенсационных финнов, а канадцам справиться с не менее грозными чехами.
Финляндия удивила всех еще до старта турнира, когда решила не приглашать звезд НХЛ. Набранная наполовину из местного чемпионата сборная уже обыграла Россию (3:1), в рамках Евротура.
В Словакии от финнов пострадали Канада (в группе) и Швеция (в 1/4) — топ-команды любого чемпионата мира по хоккею.
Посмотрим, справятся ли финны с самой звездной сборной России в истории.
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Кутюрье: «Сборная Канады приехала только за золотыми медалями чемпионата мира, это почетно» 10 россиян, которым нужно уезжать в Европу этим летом. Потом такого шанса может не быть Третьяк: «У сборной России не было ни одной хорошей комбинации, финны не дали разыграть ничего»
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