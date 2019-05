Мхитарян обратился к игрокам «Арсенала» перед матчем с «Челси»

Полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян в своем Твиттере обратился к игрокам "канониров" перед финальным матчем Лиги Европы против "Челси". Армянский хавбек принял решение пропустить эту встречу, которая пройдет в столице Азербайджана Баку.

— Вперед, "канониры"! Давайте выйдем на поле и завоюем этот трофей. Для нашего клуба, для наших фанатов и тех, кого мы любим! Я с вами от всего сердца, — написал Мхитарян.

Let’s go Gunners, let’s go out there on that field and conquer this trophy — for our club, for our fans and our beloved ones💪🏼🔥⚽️🏆 I’m with you with all my heart❤️🇦🇲 #BringItHome @Arsenal #COYG #UELFinal pic.twitter.com/JrmoUkLc04

— Henrikh Mkhitaryan (@HenrikhMkh) 29 мая 2019 г.

Напомним, Азербайджан и Армения находятся в состоянии конфликта из-за спора по поводу территориальной принадлежности Нагорного Карабаха.

