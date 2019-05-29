Максим Федяев и Константин Шабанов завоевали золото Кубка России в беге на 400 метров и 110 метров с барьерами соответственно на Кубке России по легкой атлетике в Сочи.
Федяев показал результат 46,55 секунды, вторым стал Михаил Филатов (46,56), замкнул тройку призеров Павел Ивашко (47,04).
Шабанов финишировал с результатом 13,79 секунды, второе место занял Олег Спиридонов (13,98), третье — Филипп Шабанов (14,01).
Екатерина Смирнова победила на дистанции 100 метров со временем 11,46 секунды. Кристина Хорошева с результатом 11,68 секунды финишировала второй. Третьей стала Тамара Сластникова (11,69).
Ксения Аксенова стала лучшей на дистанции 400 метров (52,17), второй финишировала Анастасия Брагина (52,33), третьей — Надежда Котлярова (52,68).
В прыжках с шестом у женщин победила Елизавета Бондаренко, которая показала результат 4,35 метра. Серебро у Татьяны Швыдкиной (4,25), Ирина Иванова (4,10) — третья.
Результаты победителей в других дисциплинах:
бег на 100 м с барьерами, женщины — Екатерина Блескина (13,47);
бег на 100 м, мужчины — Александр Ефимов (10,53);
бег на 1500 м, женщины — Дина Александрова (4.13,02);
бег на 1500 м, мужчины — Владимир Никитин (3.36,26);
бег на 3000 м с препятствиями, мужчины — Максим Якушев (8.23,11);
бег на 3000 м с препятствиями, женщины — Ольга Вовк (9.43,22);
эстафета 4х100 м, женщины — команда Санкт-Петербурга (45,39);
эстафета 4х100 м, мужчины — команда Краснодарского края (40,26).