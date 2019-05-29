СМИ: чемпион Европы по тяжелой атлетике Адам Малигов задержан за кражу

Человек по имени Адам Малигов задержан в Москве по подозрению в краже. Возможно, речь идет об известном российском спортсмене Адаме Малигове, чемпионе Европы по тяжелой атлетике.

Предполагается, что Малигов пытался вынести из супермаркета «Ашан» на улице Вавилова продукты на сумму около 6 тысяч рублей. Охрана магазина остановила штангиста на выходе, оказывать сопротивление он не стал.

Вызванные сотрудниками «Ашана» полицейские доставили Адама Малигова в ОМВД по Донскому району. Несколько часов спустя он был освобожден, но известно, что его телефон отключен и к следователю он не приходил.

Супруга тяжелоатлета сообщила Baza, что ее мужа никто не задерживал. Спортсмена могли просто спутать с человеком, носящим похожие имя и фамилию.