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СМИ: чемпион Европы по тяжелой атлетике Адам Малигов задержан за кражу 

Ридус + ещё 5 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Человек по имени Адам Малигов задержан в Москве по подозрению в краже. Возможно, речь идет об известном российском спортсмене Адаме Малигове, чемпионе Европы по тяжелой атлетике.
Предполагается, что Малигов пытался вынести из супермаркета «Ашан» на улице Вавилова продукты на сумму около 6 тысяч рублей. Охрана магазина остановила штангиста на выходе, оказывать сопротивление он не стал.
Вызванные сотрудниками «Ашана» полицейские доставили Адама Малигова в ОМВД по Донскому району. Несколько часов спустя он был освобожден, но известно, что его телефон отключен и к следователю он не приходил.
Супруга тяжелоатлета сообщила Baza, что ее мужа никто не задерживал. Спортсмена могли просто спутать с человеком, носящим похожие имя и фамилию.
Среди известных спортсменов проблемами с законом прославился борец смешанных единоборств Александр Емельяненко. В марте этого года его арестовывали в Кисловодске за неподчинение законным требованиям сотрудника полиции, а в мае — в Москве за распитие спиртного в общественном месте.
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Прочее , Летние виды спорта , Александр Емельяненко , Ашан
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