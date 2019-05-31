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Президент Туркмении подвез Медведева на своей «Волге» 

Газета.Ru + ещё 23 16 часов назад
Фото: РИА Новости
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов лично заехал в гостиницу за российским премьер-министром Дмитрием Медведевым на своей ГАЗ-21 «Волга», после чего они отправились на автопрогулку по Ашхабаду. Об этом сообщает ТАСС.
В агентстве добавили, что прогулка была «небольшой». После этого политики поехали в президентскую резиденцию, где состоялся рабочий завтрак.
В четверг, 30 мая, Медведев прибыл в Туркмению, где пройдет заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств (СНГ).
В апреле Гурбангулы Бердымухамедов зачитал рэп про жеребенка.
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Прочее , Дмитрий Медведев , Гурбангулы Бердымухамедов
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