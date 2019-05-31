Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Футбол для дружбы» вошел в Книгу рекордов Гиннесса 

ТАСС + ещё 1 6 часов назад
Фото: ТАСС
МАДРИД, 31 мая. /ТАСС/. Международная детская социальная программа «Футбол для дружбы» завоевала место в Книге рекордов Гиннесса. В пятницу в одном из спортивных комплексов Мадрида состоялась самая многонациональная футбольная тренировка в мире, в которой приняли участие дети из 57 стран.
Тренировка прошла в рамках финальных мероприятий седьмого сезона программы ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы», объединяющей участников из 211 стран и регионов. Занятие провели глава футбольной академии «Барселоны» Микель Пуч и бывший тренер юношеской команды «Барселоны» Джозеф Гамбао. Они помогли юным футболистам повысить свое спортивное мастерство накануне финального матча чемпионата мира по «Футболу для дружбы», который пройдет 1 июня.
По окончании тренировки председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков получил от представителя Книги рекордов Гиннесса официальный сертификат об установлении рекорда и поздравил юных участников «Футбола для дружбы» с этой победой.
"Была проведена большая работа, в результате которой мы сегодня получили такой высокий результат, попав в Книгу рекордов Гиннесса, — сказал Зубков. — Этот рекорд состоялся благодаря таланту ребят, которые очень много тренируются и все вместе дружат. Очень важно, когда дети разных национальностей играют в одной команде. Хочу еще раз всех поздравить с таким замечательным результатом".
Одним из ключевых ежегодных событий программы является чемпионат мира по «Футболу для дружбы». В соревнованиях традиционно участвуют смешанные международные сборные, объединяющие спортсменов в возрасте 12 лет разных национальностей, пола и физических возможностей. Финал чемпионата состоится 1 июня на площади Пласа-Майор в центре Мадрида. Вечером того же дня участники программы посетят финальный матч Лиги чемпионов, который пройдет на стадионе «Ванда Метрополитано».
О программе
Международная детская социальная программа «Футбол для дружбы» реализуется ПАО «Газпром» с 2013 года. Ее участники — юные футболисты (мальчики и девочки, в том числе ребята с инвалидностью), а также юные журналисты, освещающие события «Футбола для дружбы» в рамках международного детского пресс-центра. Многолетний опыт проведения программы позволил сформулировать принцип «Футбола для дружбы» — объединять людей независимо от возраста, пола, расы, происхождения, положения в обществе и физических возможностей.
Ключевые ценности, продвигаемые участниками программы, — дружба, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победа, традиции и честь. «Футбол для дружбы» поддерживают УЕФА, ФИФА, Международный олимпийский комитет, футбольные федерации разных стран, детские международные благотворительные фонды, знаменитые спортсмены и ведущие футбольные клубы мира. За прошедшие шесть сезонов программа объединила более шести тысяч участников и приобрела свыше пяти миллионов сторонников.
ТАСС: последние новости
Клуб НХЛ "Вашингтон" принял объяснения Кузнецова по ситуации со скандальным видео Боец ММА Монсон провел встречу с уфимцами в региональном центре ГТО СМИ: "Торонто" может обменять российского хоккеиста Зайцева
Комментарии
Прочее , Виктор Зубков , УЕФА , Газпром , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Польский хавбек Шиманьский перешел в «Динамо»
Роналдо сравнил чемпионаты Англии и Испании по футболу
«Челси» готов отпустить Сарри в «Ювентус»
«Развернулась к нам попой»: Дзюба сделал откровение
Плющенко назвал Загитову «королевой льда»
Видео
01:27
«Мы тоже люди». Последние танцы Овечкина и Малкина на этом ЧМ
Хоккей Статьи
01:27
Скоростной катер убил спортсмена
Летние виды спорта
03:17
Финны сломали Кубок ЧМ по хоккею
Хоккей
00:36
Ефимовой предложили выйти замуж после фото топлес
Летние виды спорта
00:25
«Тьфу на вас»: ненавистницу России погнали из спорта
Биатлон Статьи
03:17
Буре объяснил провал сборной России
Хоккей
04:43
Сборная Финляндии по хоккею ответила за поломку кубка
Хоккей
03:15
«Хрень пропустили»: как Россия оправдалась за позор и унижение
Хоккей Статьи
00:43
Финляндия нашла слабое место у российских хоккеистов
Хоккей
05:51
Без Олимпиады и перспектив: печальная судьба Артура Гачинского
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение