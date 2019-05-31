«Футбол для дружбы» вошел в Книгу рекордов Гиннесса

МАДРИД, 31 мая. /ТАСС/. Международная детская социальная программа «Футбол для дружбы» завоевала место в Книге рекордов Гиннесса. В пятницу в одном из спортивных комплексов Мадрида состоялась самая многонациональная футбольная тренировка в мире, в которой приняли участие дети из 57 стран.

Тренировка прошла в рамках финальных мероприятий седьмого сезона программы ПАО «Газпром» «Футбол для дружбы», объединяющей участников из 211 стран и регионов. Занятие провели глава футбольной академии «Барселоны» Микель Пуч и бывший тренер юношеской команды «Барселоны» Джозеф Гамбао. Они помогли юным футболистам повысить свое спортивное мастерство накануне финального матча чемпионата мира по «Футболу для дружбы», который пройдет 1 июня.

По окончании тренировки председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков получил от представителя Книги рекордов Гиннесса официальный сертификат об установлении рекорда и поздравил юных участников «Футбола для дружбы» с этой победой.

"Была проведена большая работа, в результате которой мы сегодня получили такой высокий результат, попав в Книгу рекордов Гиннесса, — сказал Зубков. — Этот рекорд состоялся благодаря таланту ребят, которые очень много тренируются и все вместе дружат. Очень важно, когда дети разных национальностей играют в одной команде. Хочу еще раз всех поздравить с таким замечательным результатом".

Одним из ключевых ежегодных событий программы является чемпионат мира по «Футболу для дружбы». В соревнованиях традиционно участвуют смешанные международные сборные, объединяющие спортсменов в возрасте 12 лет разных национальностей, пола и физических возможностей. Финал чемпионата состоится 1 июня на площади Пласа-Майор в центре Мадрида. Вечером того же дня участники программы посетят финальный матч Лиги чемпионов, который пройдет на стадионе «Ванда Метрополитано».

О программе

Международная детская социальная программа «Футбол для дружбы» реализуется ПАО «Газпром» с 2013 года. Ее участники — юные футболисты (мальчики и девочки, в том числе ребята с инвалидностью), а также юные журналисты, освещающие события «Футбола для дружбы» в рамках международного детского пресс-центра. Многолетний опыт проведения программы позволил сформулировать принцип «Футбола для дружбы» — объединять людей независимо от возраста, пола, расы, происхождения, положения в обществе и физических возможностей.