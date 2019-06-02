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Видеообзор уверенной победы «Бостона» в третьем матче финала Кубка Стэнли 

Чемпионат.com + ещё 43 10 часов назад
Фото: Чемпионат.com
В третьем матче серии финала Кубка Стэнли «Бостон Брюинз» на выезде разгромил «Сент-Луис Блюз» — 7:2. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Патрис Бержерон, Чарли Койл, Шон Курали, Давид Пастрняк, Тори Крюг, Ноэль Аккьяри и Маркус Юханссон. У «музыкантов» результативные броски на свой счёт записали Иван Барбашёв и Колтон Парэйко.
Нападающий Владимир Тарасенко не смог повторить клубный рекорд по продолжительности результативной серии в плей-офф, которая состояла из девяти матчей. Серия россиянина составила восемь игр.
Счёт в серии стал 2-1 в пользу команды Брюса Кэссиди. Следующий матч состоится в Сент-Луисе 4 июня, начало — в 3:00 мск. В прошлом сезоне обладателем Кубка Стэнли стал «Вашингтон Кэпиталз».
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Прочее , Маркус Юханссон , Давид Пастрняк , Иван Барбашев , Патрис Бержерон , Ноэль Аккьяри , Шон Курали , Владимир Тарасенко , Колтон Парэйко , Чарли Койл , Консервативная партия
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