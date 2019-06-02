Видеообзор уверенной победы «Бостона» в третьем матче финала Кубка Стэнли

Нападающий Владимир Тарасенко не смог повторить клубный рекорд по продолжительности результативной серии в плей-офф, которая состояла из девяти матчей. Серия россиянина составила восемь игр.

Счёт в серии стал 2-1 в пользу команды Брюса Кэссиди. Следующий матч состоится в Сент-Луисе 4 июня, начало — в 3:00 мск. В прошлом сезоне обладателем Кубка Стэнли стал «Вашингтон Кэпиталз».