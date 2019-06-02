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Выбежавшая в финале ЛЧ полуголая девушка стала знаменитостью 

Газета.Ru + ещё 18 9 часов назад
Фото: Газета.Ru
Американская модель Кинси Волански, выбежавшая на поле в финале Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и лондонским «Тоттенхэмом», стала популярной в инстаграме, передает «Советский спорт».
За сутки на ее страницу подписалось более 1 млн пользователей соцсети.
Встреча между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом», прошедшая в Мадриде, завершилась со счетом 2:0 в пользу команды Юргена Клоппа. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее выбежавшая на поле полуголая девушка объяснила свой поступок.
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Прочее , Газета.Ru , Советский спорт
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