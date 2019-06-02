Выбежавшая в финале ЛЧ полуголая девушка стала знаменитостью

Американская модель Кинси Волански, выбежавшая на поле в финале Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и лондонским «Тоттенхэмом», стала популярной в инстаграме, передает «Советский спорт».

За сутки на ее страницу подписалось более 1 млн пользователей соцсети.

Встреча между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом», прошедшая в Мадриде, завершилась со счетом 2:0 в пользу команды Юргена Клоппа. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее выбежавшая на поле полуголая девушка объяснила свой поступок.