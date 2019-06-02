Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Рома» хочет купить главного тренера «Шахтера» 

Газета.Ru + ещё 14 2 июня 2019
Фото: Газета.Ru
Главный тренер донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека может перейти на пост наставника итальянской «Ромы», передает «Советский спорт».
Как сообщает Football Italia, римский клуб предлагает португальцу контракт на три года с годовой зарплатой в €2,5 млн, плюс бонусы.
По информации источника, наставник донецкой команды является фаворитом для руководства «Ромы».
Итальянцам уже отказал Антонио Конте из миланского «Интера», Маурисио Сарри из английского «Челси» и Джан Пьеро Гасперини из «Аталанты».
Ожидается, что глава «Болоньи» Синиша Михайлович также откажется от предложения «Ромы» и останется на текущем месте работы.
Пост главного тренера «Шахтеров» Фонсека занимает с 2016 года.
За это время его подопечные смогли трижды выиграть Кубок Украины и завоевать титул чемпионов страны.
Президент украинского клуба Ринат Ахметов также отметил, что команда готова отпустить специалиста, если на его кандидатуру будет претендовать топ-клуб.
Ранее Новак Ковачич заинтересовал руководство «Интера».
Газета.Ru: последние новости
Дзюба вышел в составе сборной России на матч с "Чертаново" Сарри покинет "Челси" в ближайшие 24 часа Моуринью посмеялся над своими "танцами" на льду на матче КХЛ
Комментарии
Прочее , Ринат Ахметов , Советский спорт
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Енисей» покинули 10 футболистов
Зайцева: Москве нужен биатлонный комплекс
«Ахмат» подписал контракт с футболистом «Лехии»
Сборная России разгромила «Чертаново»1
Теннисистку США лишили призовых на «Ролан Гаррос»
Видео
02:34
Появилось видео первого поражения Джошуа в карьере
Бокс
02:40
«Я из гроба встала»: что произошло со Слуцкой
Фигурное катание Статьи
00:33
Выбежавшая на поле в финале ЛЧ модель объяснилась
Футбол
01:27
«Мы тоже люди». Последние танцы Овечкина и Малкина на этом ЧМ
Хоккей Статьи
00:30
Россию могут не пустить на Игры в Токио
Летние виды спорта
01:27
Скоростной катер убил спортсмена
Летние виды спорта
03:17
Финны сломали Кубок ЧМ по хоккею
Хоккей
00:36
Ефимовой предложили выйти замуж после фото топлес
Летние виды спорта
00:25
«Тьфу на вас»: ненавистницу России погнали из спорта
Биатлон Статьи
03:17
Буре объяснил провал сборной России
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение