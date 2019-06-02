«Рома» хочет купить главного тренера «Шахтера»

Главный тренер донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека может перейти на пост наставника итальянской «Ромы», передает «Советский спорт».

Как сообщает Football Italia, римский клуб предлагает португальцу контракт на три года с годовой зарплатой в €2,5 млн, плюс бонусы.

По информации источника, наставник донецкой команды является фаворитом для руководства «Ромы».

Итальянцам уже отказал Антонио Конте из миланского «Интера», Маурисио Сарри из английского «Челси» и Джан Пьеро Гасперини из «Аталанты».

Ожидается, что глава «Болоньи» Синиша Михайлович также откажется от предложения «Ромы» и останется на текущем месте работы.

Пост главного тренера «Шахтеров» Фонсека занимает с 2016 года.

За это время его подопечные смогли трижды выиграть Кубок Украины и завоевать титул чемпионов страны.

Президент украинского клуба Ринат Ахметов также отметил, что команда готова отпустить специалиста, если на его кандидатуру будет претендовать топ-клуб.

Ранее Новак Ковачич заинтересовал руководство «Интера».