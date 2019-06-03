Диана Миронова рассказала, как стать многократной чемпионкой мира по бильярду

В седьмой раз «Кубок Мэра Москвы» по бильярду — в дисциплине «Свободная пирамида» — выиграла восьмикратная чемпионка мира, москвичка Диана Миронова. В интервью корреспонденту «ВМ» 23-летняя легенда мирового «русского бильярда» призналась, сколько стоит ее волшебный кий, как она добилась спортивных высот и что скоро выйдет замуж.

— Диана, в финале «Кубка Мэра Москвы» ваша 16-летняя соперница Элина Нагула оказала весьма достойное сопротивление. Только в концовке девятой, контрольной партии, вам удалось закончить дело в свою пользу. Какова статистика ваших личных встреч с Элиной?

— Сегодня Элина очень серьезный соперник. Правда, в официальных соревнованиях она победила меня один раз — в финале Кубке мира. Счет личных встреч, примерно 10:1 в мою пользу. Сегодня я проигрывала по партиям — 2:4, но мой тренер Алена Иванова помогла мне взять себя в руки. Огромное ей спасибо за это.

— Вы сыграли на публику, когда в концовке последней партии финала рассмешили трибуны, отказавшись от первоначального решения произвести удар по «сомнительному шару»?

— Захотелось развлечь публику, которая в напряженном состоянии сидит и думает, чем же закончится эта нервная игра. Я бы и не стала бить тем шаром по лузе.

— Это правда, что вы тренируетесь по шесть часов в день?

— Сейчас, скорее всего, по пять часов, но бывает и по семь. За две недели до важного турнира могу в первую семидневку дать себе ударную нагрузку, а потом позволить расслабленный режим — тренироваться четыре часа в день. На тренировках я не устаю так, как на соревнованиях. На турнирах выматываешься морально, в финале побеждает тот, кто лучше готов психологически.

— Ваш молодой человек как относится к тому, что вы так много тренируетесь?

— Поддерживает меня и очень переживает — наверное, не меньше, чем мой папа.

— Победив в финале «Кубка Мэра Москвы», вы заработали 250 тысяч рублей. Уже решили, на что потратите эти призовые?

— Я родителям отдаю фактически все свои призовые, чтобы они могли спокойно жить и радоваться.

— А если бы ни с кем не делились, могли бы реализовать какую-нибудь мечту…

— Я справляюсь с реализацией своих желаний. Мечтаю мир посмотреть, по максимуму посетить разные страны. Европу уже объездила всю, очень хочется взглянуть на Америку. Самые прекрасные мечты, какие только могут быть, это — увидеть мир, путешествовать.

— Как долго вы планируете выступать на высоком уровне и, стало быть, продолжать усиленно тренироваться?

— До 25 лет точно, а там семья, наверное, выйдет на первый план.

— Замуж собрались?

— Да, у нас с Андреем скоро будет свадьба.

СПРАВКА «ВМ»

Диана Миронова родилась в Москве 9 мая 1996 года. Первый тренер — Сергей Бауров. С 2018 года тренируется под руководством Алены Ивановой. Восьмикратная чемпионка мира. По образованию — тренер и психолог. Не замужем.