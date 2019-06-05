Мозгов: есть микрошанс обыграть США

Единственный россиянин в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Тимофей Мозгов рассказал корреспонденту News.ru Андрею Лёвину о том, почему поддерживает детский спорт, сравнил медицину США и России, а также попытался спрогнозировать исход финала НБА и предстоящего чемпионата мира.

— Тимофей, как ваши дела, как здоровье, все ли травмы залечены?

— Здоровье отличное, травмы не все залечил. Осталось колено.

— Знаете ли вы сроки восстановления?

— Нет. Это очень сложный процесс, сейчас точно не могу ничего сказать. Поступает много информации, всю надо проанализировать. Ещё надо с врачами поговорить, у них узнать. Если вы спрашиваете с прицелом на сборную, успею ли я восстановиться к чемпионату мира, то я очень постараюсь сделать всё возможное, чтобы туда попасть. Поживём-увидим.

— Вы общаетесь с российскими или заокеанскими специалистами?

— Я всегда на связи со своими клубными врачами. Но и с российскими тоже, собираю все мнения. В клубе у меня есть программа, комплекс упражнений.

— Существуют ли различия клубной медицины в НБА и в российских чемпионатах?

— Конечно, есть. Мне кажется, уровень медицинской помощи в США выше. Но что касается докторов, то сложно кому-то предпочтение отдать. При этом советская школа медицины мне, всё-таки, ближе. Может, потому что я здесь вырос. Безусловно, уровень и там, и тут высокий, но я бы поставил наших докторов повыше, чем заграничных.

— Можете вкратце описать свой план на это лето?

— Вкратце: я хочу восстановиться до начала подготовки национальной команды к чемпионату мира. Я надеюсь быть полноценной частью сборной и отыграть на мировом первенстве. Ну а потом уехать в Америку на сезон… Это в лучшем случае, идеальный вариант. Основная задача на сегодняшний день — сделать так, чтобы нога не болела и не мешала работать.

— Восстановление будет проходить в России или в США?

— Я только пару дней назад прилетел из Америки, поэтому пока я здесь. Как я уже сказал, я постоянно на связи со своими клубными врачами. Сейчас, слава богу, не как 30 лет назад — я могу позвонить по Face time, скинуть видео упражнений, задать любой вопрос, который меня беспокоит.

— Расскажите в двух словах о Mozgov CUP.

— К сожалению, мы не можем пока сказать о будущем, потому что всё очень сильно и быстро меняется. На сегодняшний день мы хотим охватить больше городов, но сталкиваемся с определёнными проблемами. Самая большая проблема — нам нужны люди на местах, которым будет интересно этим заниматься, а также административные ресурсы. Ещё одна проблема, наверное, — это финансовая сторона. Я ни в коем случае не хвалюсь, но вы должны понимать, что всё это не бесплатно делается — турнир там, турнир здесь — обходится в копеечку. И с каждым годом бюджет растёт, и я не вижу, когда он остановится (смеётся). Но это не самое главное. Основная причина, опять же, люди, которые помогут организовывать всё на местах. Но не просто организовать, а чтобы они делали это с любовью, были вовлечены в процесс. Чтобы всё было качественно — приехали команды, мы пообщались с детьми, а они остались довольны.

— Задумывались ли вы о проведении своего турнира в США?

— У ребят, которые играют в НБА, есть практика — летние кемпы (лагерь). Но для меня сейчас актуальнее сделать такой кемп в России. Для меня очень важно, откровенно говоря, проводить время с ребятами. Не сделать такой лагерь и появиться на один день и уехать. Существует формат десятидневных или двухнедельных кемпов — там я хотел бы провести пять-шесть дней с детьми: полноценно участвовать в тренировках, подсказывать им, поиграть с ними в баскетбол. Пока это всё сложно организовать, но мы пробуем, работаем, надеемся, что всё получится.

— Собственный турнир — это не единственное место, где вы общаетесь с молодежными и детскими командами, не так ли?

— Да, этим я не ограничиваюсь. Вот уже третий год я поддерживаю ребят в качестве наставника чемпионата по стритболу на международном проекте KFC BATTLE. С каждым сезоном турнир растет, что мне очень приятно отмечать. В этом году заявки на стритбол отправили уже около 15 тысяч человек! Так вместе с KFC мы стараемся дать шанс участникам не только заниматься любимым видом спорта чаще, но и оказаться в поле зрения скаутов, попасть в профессиональный спорт, а также выиграть поездку в Испанию!

— Как наставник вы лично встречаетесь с участниками?

— Я уже побывал на фестивале в Санкт-Петербурге, понаблюдал за играми, пообщался с гостями на автограф-сессии. На очереди встреча с ребятами на Суперфинале проекта 14 июля в парке «Сокольники» в Москве.

— Какой вы видите свою роль в «Орландо» на следующий сезон? Есть ли у вас договорённости с главным тренером, генменеджером?

— Договорённости… ну мы же не нефтяной контракт подписывали. У меня есть соглашение, я могу сказать, что вижу себя в команде на следующий год. По общению с тренером я понимаю, что я ему интересен, и надеюсь, смогу помочь «Орландо». Но ещё раз: чтобы помочь команде, я должен себя чувствовать здоровым на 100%, это очень важно.

— В этом году ваш клуб вышел в плей-офф НБА. Какие цели обсуждаются в команде на следующий сезон?

— Хочется больше выигрывать, хочется выйти во второй раунд плей-офф. Всё делается для победы, но понятно, что все побеждать не могут. Надо делать шаг даже не вперёд, а вверх. Команда наша в этом году показала сильный баскетбол. Как мне кажется, процентов тридцать потенциала есть. У нас очень хороший тренер — в прошлом году мы закончили буквально на последнем месте, а в этом году с этим же составом команда попала в плей-офф. Но есть такое ощущение, что ему просто не хватило времени, чтобы открыть полный потенциал команды. Но это и понятно — клуб скакнул с места в карьер. Знаете, как бывает: первый прыжок самый большой, а дальше ты подпрыгиваешь по чуть-чуть. Я думаю, что следующий год будет очень важен и для тренера, и для нас, чтобы мы вместе росли.

— Кроме нехватки опыта, чего не хватило «Орландо», чтобы пройти «Торонто»?

— Я думаю, что не хватило меня. Не хочу показаться хвастливым, но мне кажется, не хватило физической жёсткости на площадке. Если бы я был здоров, я бы помог команде именно потолкаться, побиться, «подраться». Но опять, это не потому, что я такой крутой, а просто смог бы именно в этом помочь ребятам.

— Вопрос про двух сербских Никол: и Вучевич (одноклубник Мозгова — News.ru), и Йокич провели выдающиеся для себя сезоны. Кто из них, по-вашему, лучше?

— Это сложно сказать. Но давайте всё сразу на места расставим, самое главное — результат. Кто дальше прошёл в плей-офф? Йокич. Кто сделал больше триппл-даблов? Йокич. Наверное, я ему предпочтение отдам. Я с обоими знаком, с одним получше, с другим похуже. Но Йокич заслужил, он, действительно, такой небольшой гений баскетбола.

— Кто лучший игрок в вашей команде?

— Ну мы же пять на пять играем, а не один на один (улыбается). Это мы можем про бегунов так говорить, которые между собой соревнуются: кто прибежал первым, тот и лучший. У нас один игрок дополняет другого. Да, безусловно, от Вучевича в этом сезоне зависело многое. Наверное, он был самым важным в команде, но говорить о лучшем всё-таки неправильно.

— Плей-офф НБА вышел на финишную прямую. «Голден Стэйт» чемпион?

— Блин, ну они очень крутые, очень здорово играют, их тяжело остановить. Но видите, у них выбыл Кевин Дюрант и неизвестно, когда вернётся — для них это, конечно, большая проблема. Но при этом же, они доказывают, что и без человека, который по 35 очков набирает, они всё равно крутые. Для это проблема, но не фатальная, как для тех же «Милуоки» потеря Янниса или для «Торонто» Кавая. Честно, очень сложно сказать. Ну наверное… нет, я всё же лучше промолчу.

— Яннис — феномен в баскетболе?

— Он крут, но я бы феноменом его не назвал.

— Актуально сравнивать его с Леброном того же возраста?

— Наверное, не актуально. Он необычен тем, что он из современных звёзд своего амплуа мало бросает «трёхи». Если бы меня спросили, кому бы я доверил кинуть три очка на последней секунде — Яннису или Леброну, конечно, я выбрал бы второго. Потому что он делает это намного увереннее. Для меня он феномен в том, что он, не бросая трёхочковые, борется за титул MVP (самый ценный игрок — News.ru). И, может даже, его получит.

— В гонке за звание MVP он ваш фаворит?

— Либо он, либо Харден. Но, думаю, что именно Яннис получит.

— При всей суперхимии «Голден Стэйта» последние полтора года у них явная проблема с пятым номером. То Казинс не играет по полсезона, то вернувшийся Богут сидит на скамейке. Хотя бы раз за вашу карьеру представители этого клуба связывались с вашим агентом?

— Были намёки, скажем так. На этом остановимся (смеётся).

— У самого возникало желание стать частью команды-династии?

— Понимаете, я не хочу приходить в команду только потому, что она выигрывает. Если бы пришло сообщение от тренера или руководства клуба, что «Вот, Тимоха может нам помочь», я бы туда пришёл, это одно дело. Другое дело — напрашиваться самому, возьмите меня в свою крутую команду. Это точно не для меня.

— Зайон Уильямсон — заслуженный первый номер предстоящего драфта НБА?

— Однозначно. Я не видел ни одной его полноценной игры, но по тем видео, что я смотрел, он просто монстр, особенно в физическом плане. Но лично мне сложно оценивать его талант.

— Часто ли вы бываете на играх NCAA (студенческая лига в США — News.ru)?

— Ни разу не был ни на одной.

— Когда ожидать российских игроков на драфте НБА?

— Не знаю, по причине того, что я сейчас настолько далеко от российского баскетбола. Последние девять лет я основную массу времени провожу за океаном, и только летом возвращаюсь. Не вижу, что происходит в детском и юношеском баскетболе. Но по информации, которая мне приходит, я думаю, через два-три года мы можем увидеть ребят на драфте. Хотя с молодыми талантами у нас сейчас не самый лучший период.

— Ваш прогноз на групповой этап чемпионата мира. (Сборная России сыграет против команд Нигерии, Южной Кореи и Аргентины).

— Я вам ничего не скажу. Надо как минимум узнать, кто поедет, в каком состоянии, у кого какие травмы останутся. Тогда можно отвечать на этот вопрос. Ну, наверное, да, надо признаться, что не самая сильная группа. Но сейчас реально все команды подтянули уровень баскетбола на более приемлемый.

— Какую роль в формировании состава сборной играет президент РФБ Андрей Кириленко

— Думаю, что никакой, даже в качестве консультанта.

— Если США соберут очередную «дрим-тим», возможно ли будет их победить?

— Именно этим чемпионат мира отличается от других турниров. В одной игре может быть ну всё что угодно. Понятно, что процент мизерный и они на голову сильнее всех, но есть маленький микро-шанс. Если бы это был финал до четырёх побед, шансов не было бы ни у кого, а в одной игре может всякое случиться.