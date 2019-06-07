Супруга Павла Мамаева объявила войну недобросовестным врачам

Представители ассоциации «БьютиБезопастность» продолжают борьбу против недобросовестных пластических хирургов и косметологов. По данным организации, около 30% женщин в России, которые обращаются за услугами красоты, сталкиваются с негативными последствиями. Чаще всего пациентки недовольны ринопластикой (исправление носа) и маммопластикой (операции на груди).

Как рассказал адвокат, представитель ассоциации Александр Карабанов , его коллеги оказывают правовую защиту женщинам, у которых после операции или уколов красоты появились осложнения — эстетические несовершенства или проблемы со здоровьем.

Правоохранительные органы занимаются такими делами неохотно, поэтому пациенткам часто необходима помощь профессионалов. Эксперты ассоциации также оказывают юридическое сопровождение перед операцией или процедурой красоты. Следят, чтобы все документы были заполнены грамотно, проверяют документы самой клиники.

По словам Александра Карабанова, в ближайшее время они составят топ-10 лучших клиник, куда пациентки смогут обращаться без опаски, а также десятку врачей, которым можно доверять.

В ассоциации утверждают: на рынке до сих пор представлено много сомнительных клиник пластической хирургии, некоторые из которых работают вообще без лицензии или по поддельным документам. А сами врачи, проводящие операции, не имеют медицинского образования и являются самоучками.

Истории есть невероятные. Иногда кажется, что это какая-то шутка, когда операции проходят в кладовке. Но когда приходят 10-20 человек и рассказывают одно и то же, уже волей-неволей веришь.

Среди реальных пострадавших от рук шарлатанов оказалась Валентина Барышева. Она и еще 19 женщин подали коллективный иск на косметолога-самоучку Наталью Коростелеву . 10 июня начнутся прения по этому делу. Интересы пострадавших представляет учредитель ассоциации «БьютиБезопасность» Алёна Адлер.

Коростелева подозревается в том, что вместо уколов красоты делала инъекции биополимеров, вызывающих отёки, рубцы, повреждения лица. Сомнительные услуги женщина оказывала на дому, клиенток привлекали невысокие цены. Сейчас она вместе с двумя помощницами находится в СИЗО . Диплом косметолога Коростелевой признан поддельным.

Представители ассоциации опоздали с поиском сомнительных клиник. Такое мнение высказал в беседе с News.ru доктор медицинских наук, профессор, челюстно-лицевой и пластический хирург, Дмитрий Давыдов . По словам врача после того, как летом прошлого года Минздрав утвердил новый Порядок оказания медицинской помощи по профилю «пластическая хирургия», недобросовестных клиник практически не осталось.

А вот на рынке косметологических услуг порядка пока не наблюдается. Многие женщины по-прежнему ходят за уколами красоты к непроверенным мастерам. Врач-косметолог Георгий Можейко пояснил News.ru, чтобы обезопасить себя пациент должен обязательно попросить лицензию у клиники. Вряд ли можно опасаться, что документ окажется липовым. Лицензии сейчас подделывают редко. Чаще сомнительные организации предпочитают работать без документов вообще.

Врачи предупреждают. Любая процедура красоты или операция — это всегда риск. Человек, который решается на это должен взвесить все «за» и «против».

Дмитрий Давыдов, доктор медицинских наук, профессор, челюстно-лицевой и пластический хирург:

Осложнений после процедур не бывает у тех, кто вообще ничего не делает. Другое дело, что на консультации все это проговаривается. Обсуждаются хирургические, анестезиологические риски. И только после этого пациент принимает решение: соглашается он на процедуру или нет. Нужно обращаться в проверенные учреждения, а не в сомнительные. Тогда рисков меньше.