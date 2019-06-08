Чемпионы мира проиграли в Турции

Разгоняется отборочный цикл к чемпионату Европы 2020. В центральном матче субботы сыграли Турция и Франция.

Протокол игры

Турция

Франция

(1:0) Айхан Кан 30'

(2:0) Юндер Дженгиз 40'

Гюнок Мерт • Челик Зеки • Демирал Мерих 45' • Айхан Кан • Калдырым Хассан Али • Текдемир Махмут 39' • Токёз Дорукхан 90' (Омюр Абдюлкадир (90') • Юндер Дженгиз 85' ( Язиджи Юсуф (85') • Кавечи Ирфан 80' (Туфан Озан (80') • Караман Кенан • Йилмаз Бурак

Запасные: Болат Синан • Чалханоглу Хакан • Озьякуп Огузхан • Тюрюдж Дениз • Сангаре Назим • Сёюнджю Чаглар • Чакыр Угурджан • Мераш Умут • Ялчин Гювен

Запасные: Ареола Альфонс • Товен Флорьян • Зума Курт • Ленгле Клеман • Меньян Майк • Лемар Тома • Дюбуа Лео • Н'Домбеле Тангай

08 июня. Стадион «Конья Бююкшехир».

В Европе клубный сезон завершился, но топовые футболисты своих стран никак не могут выбраться в отпуск. Чемпионат Европы пройдёт через год, сейчас нужно определить команды, которые в 2020 году будут определять сильнейшую сборную континента. Настало время третьих туров. В группе Н, где 6 команд, все участники играют в один день — нет неравного количества матчей, поэтому судить о положении сборных удобнее, нежели в группах, где команд всего 5.

Беглого взгляд на турнирную таблицу хватит, чтобы понять — перед нами центральный матч субботы. Турция и Франция ещё не теряли очков в отборочном турнире к Евро-2020. Более того, мячей почти не пропускали. Молдова рискнула один раз огорчить чемпионов мира, но в ответ получила 4. Столько же французы отгрузили Исландии, возглавив таблицу с красивой разницей мячей — 8:1. Не сильно отстали турки — 6:0. Команда Шенола Гюнеша тоже 4 отгрузила Молдове, ещё 2 безответных гола достались Албании.

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Погба, Мбаппе, Гризманн — все были в основе чемпионов мира. Кстати, первые двое — трансферная цель "Реала" , последний — «Барселоны». Оптимальный состав подчеркивал серьёзность намерений, однако эмоциональные турки не испугались имён. Шенол Гюнеш колоссально настроил свою команду и первые 30 минут турки ни в чём не уступали французам, а затем начали превосходить по счёту. Забили благодаря стандарту, но гол турков выглядел логично. Заслужили.

Высоченный навес Ундера от боковой линии поймал Демирал. Мерих с противоположного края скинул мяч в центр, куда набежал Каан Айхан. Защитник влетел между Погба и Жиру, кивнув сферу точно под перекладину — 1:0. Франция не могла поверить случившемуся, сумбурно атакую, а организатор первого гола уже праздновал второй. Погба потерял мяч у своей штрафной площади, Караман одной передачей сыграл направо, где оказался Ундер. Полузащитник «Ромы» не стал выдумывать, в касание пробил в противоположный угол и попал точно под штангу — 2:0.

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Французы оклемались только во втором тайме. Начал придумывать опасные проходы Коман. Один из рейдов Кингсли завершал Гризманн, откликнувшийся на прострел. Антуана плотно опекали, поэтому удар с близкого расстояния накрыл защитник. Затем уже сам форвард пока ещё «Атлетико» создал момент для партнёра. Отклеился от защитника, прострелил на Жиру, которому оставалось подставить ногу, переправив мяч в пустой угол, но Оливье попал точно в голкипера. Турки тоже не тушевались, под занавес матча ответили плотным ударом Йылмаза, который парировал Льорис. На этом всё.

Сборная Турции откровенно удивила, проведя матч против действующих чемпионов мира спокойно и уверенно. У хозяев было больше желания, страсти, за счёт этого они и победили, возглавив группу Н. Турецкая команда имеет в активе 9 очков из девяти возможных, Франции отстаёт на 3 балла.