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Сборная России по футболу прилетела в Нижний Новгород на матч с командой Кипра 

ТК «Звезда» + ещё 9 6 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Отборочный матч Евро-2020 пройдет 11 июня на стадионе «Нижний Новгород».
Борт с игроками сборной России по футболу приземлился в Нижнем Новгороде. Там 11 июня пройдет матч отборочного турнира на чемпионат Европы, в ходе которого россияне встретится с командой Кипра.
«Звезда» публикует кадры прибытия национальной сборной в аэропорт, где футболистов встречали поклонники.
10 июня у команд запланированы предматчевые тренировки. А уже завтра сборные встретятся на стадионе «Нижний Новгород».
Напомним, что в субботу россияне разгромили сборную Сан-Марино с рекордным счетом 9:0.
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