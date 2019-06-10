Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Татьяна Тарасова унижена подлым обманом журналистов 

Газета.Ru 4 часа назад
Известный российский тренер Татьяна Тарасова аскритиковала журналистов за то, что они выпускают интервью, которых наставница не давала, передает «Советский спорт».
Тарасова написала в инстаграме гневный пост, посвященной этой проблеме. По ее словам, в Сети появилось много фейковых интервью, в которых якобы она рекламирует мазь для суставов.
Тренер по фигурному катанию заявила, что не имеет к этому никакого отношения.
"Друзья, я случайно наткнулась на якобы мое интервью какому-то изданию, в котором я рекламирую некую мазь для суставов. Конечно же, я на эту тему беседовала с журналистами. И такое происходит не первый раз", — возмутилась женщина.
Подписчики поддержали Тарасову, отметив, что они не верят таким рекламным интервью.
"Не беспокойтесь, мы верим только тем рекламным роликам, в которых Вы рассказываете про коньки. И Вашим комментариям по фигурному катанию, конечно же", — отметил один из комментаторов.
Ранее Тарасова прокомментировала решение Семы Уно сотрудничать с Этери Тутберидзе.
Газета.Ru: последние новости
Легенда "Спартака" порекомендовал Федуну вернуть Промеса "МЮ" не хочет менять Лукаку на хавбека "Интера" с доплатой Черчесов рассказал о предстоящем матче Россия-Кипр турнира Евро-2020
Комментарии
Прочее , Татьяна Тарасова , Сема Уно , Этери Тутберидзе , Советский спорт
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Зенит» обратился к смертельно больному экс-футболисту
Определился лучший гол Лиги наций
Шестилетний ингуш установил два мировых рекорда
Медведева может начать сотрудничество с Авербухом
«Хотите играть в сборной — позвоните»1
Видео
02:34
Появилось видео первого поражения Джошуа в карьере
Бокс
00:30
Названо условие допуска легкоатлетов РФ на Олимпиаду
Легкая атлетика
01:18
Роналду остановил автобус ради больного ребенка
Футбол
00:36
Гимн СССР вновь зазвучал на соревновании
Летние виды спорта
00:16
Футболист в прямом эфире поцеловал журналистку
Футбол
00:36
Медведеву призвали убраться из Японии
Фигурное катание
03:42
Восемь трупов: как в РФ умирают футбольные клубы
Футбол
06:10
Алана Мамаева прошла проверку на полиграфе
Футбол
00:45
«Жертва организаторов»: новый скандал Серены Уильямс
Теннис Статьи
00:48
Неймар отвергает обвинения в изнасиловании
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение