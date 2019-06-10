Татьяна Тарасова унижена подлым обманом журналистов

Известный российский тренер Татьяна Тарасова аскритиковала журналистов за то, что они выпускают интервью, которых наставница не давала, передает «Советский спорт».

Тарасова написала в инстаграме гневный пост, посвященной этой проблеме. По ее словам, в Сети появилось много фейковых интервью, в которых якобы она рекламирует мазь для суставов.

Тренер по фигурному катанию заявила, что не имеет к этому никакого отношения.

"Друзья, я случайно наткнулась на якобы мое интервью какому-то изданию, в котором я рекламирую некую мазь для суставов. Конечно же, я на эту тему беседовала с журналистами. И такое происходит не первый раз", — возмутилась женщина.

Подписчики поддержали Тарасову, отметив, что они не верят таким рекламным интервью.

"Не беспокойтесь, мы верим только тем рекламным роликам, в которых Вы рассказываете про коньки. И Вашим комментариям по фигурному катанию, конечно же", — отметил один из комментаторов.