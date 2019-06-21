От этого игрока отказались российские клубы. Он уехал в США и стал лучшим в НХЛ

Национальная хоккейная лига (НХЛ) подвела итоги выдающегося сезона-2018/2019, подарившего неожиданного чемпиона — «Сент-Луис Блюз». Но индивидуально лучшим игроком был признан форвард команды, вылетевшей уже на первой стадии плей-офф. Никита Кучеров по ходу регулярного сезона побил, казалось, вечный рекорд результативности среди россиян и был лидером «Тампы Бэй-Лайтнинг», главного претендента на победу в Кубке Стэнли. Несмотря на коллапс в плей-офф, Кучеров стал однозначно сильнейшим игроком сезона: он получил «Арт Росс Трофи» (приз, вручаемый лучшему бомбардиру по системе «гол+пас»), «Тед Линдсей Эворд» (лучший игрок по версии хоккеистов) и «Харт Трофи» (самый ценный игрок турнира). «Лента.ру» — о том, как Кучеров стал особенным хоккеистом.

В начале апреля случилось неизбежное: Никита Кучеров завершил сезон с 128 очками, побив рекорд россиянина Александра Могильного . Он держался с сезона-1995/1996. Форвард был однозначно лучшим в сильнейшей команде регулярного чемпионата, главным фаворитом в борьбе за все индивидуальные призы и человеком, который должен был привести «Тампу» к Кубку Стэнли.

Дальше произошло нечто странное — «Лайтнинг» вылетели уже в первом раунде, проиграв «Коламбусу» со счетом 0:4, а нападающий «Блю Джэкетс» Артемий Панарин после завершающей встречи заявил: «Кучеров угрожал мне расправой. Надеюсь, он отойдет и мне ничего не будет». Понятно, что Артемий, известный своим чувством юмора, говорил это в шутку, вот только Кучерову вряд ли было смешно. Казалось, что ведомая им «Тампа», лучшая практически по всем статистическим показателям не только в этом розыгрыше, но и за последние лет 20, расправится со всеми и возьмет Кубок.

Но нет. «Тампа» безвольно проиграла все четыре матча, а Кучеров запомнился разве что безрассудной атакой на Маркуса Нутиваару , которого россиянин впечатал головой в борт. Но индивидуальные трофеи НХЛ вручает хоть и после плей-офф, но все же по результатам регулярного чемпионата. И в его рамках Никите равных не было.

Матч с «Бостон Брюинс» был последним в регулярке, а Кучеров к тому моменту имел 126 очков — на одно меньше, чем у Могильного. Форварду нужно было набрать два балла — обычное для него дело в этом сезоне. Россиянин молчал два периода, а затем забросил вот такую шайбу, сравнявшись с выступавшим больше 20 лет назад соотечественником:

А чуть позже вывел на пустые ворота Ондржея Палата, набрав рекордное 128-е очко. Мир сошел с ума по обе стороны океана. Вот что писали о Кучерове после его рекорда:

«Он уже показал, что является одним из самых ярких талантов в истории своей страны. А теперь он находится на вершине списка среди россиян, став настоящим русским хоккейным королем», — Майк Джонстон, обозреватель Sportsnet.

«Кучерова не просто так называют хоккейным Эйнштейном. Все его способности производят сильнейшее впечатление: хоккейный IQ, уровень катания, бросок и работа руками», — редакция TSN.

А вот что говорят соперники:

«Куч настолько хорош, что не опишешь словами. Лишь играя против него один в один, можно заметить, как много внимания он уделяет мелочам, как он умеет создать для себя пространство», — Никлас Крунвалль, защитник «Детройт Ред Уингс», один из самых жестких игроков лиги.

«Я не могу найти в нем ни одного недостатка. У Кучерова отличные руки, катание, хоккейный интеллект, ему доверяет тренер. У него есть все», — Евгений Малкин , нападающий «Питтсбург Пингвинс».

Действительно, о Кучерове все говорят едва ли не как о единственном в своем роде хоккеисте, уникальном таланте и просто игроке без явных технических изъянов. Тот гол, что он забил в матче с «Бостоном», действительно качественно демонстрирует его умения: форвард едва уловимыми движениями убрал сразу двоих соперников, а затем на противоходе взял вратаря и аккуратно положил шайбу в дальний угол. Идеальная работа рук и поражающая способность предугадать действия соперников. Но как ему это удается?

Прозвучит, наверное, странно, но читать игру хоккеисту помог… гандбол. Да, в юности Кучеров, работая под руководством первого тренера Геннадия Курдина, много тренировался именно с мячом на земле. Это, по словам наставника, помогает детям отрабатывать тактические нюансы и учиться просчитывать движения партнеров и соперников. «Когда я был ребенком, мы играли в гандбол постоянно. Там важно отдать мяч и сразу открыться, как в футболе или баскетболе. Думаю, именно играя в гандбол, я и начал пытаться прочитать игру», — делился сам Кучеров в интервью The Athletic.

Играя в гандбол, дети учатся чувствовать мяч, не глядя на него, а затем это умение переносят на шайбу, считает Курдин. Но в случае с Кучеровым тренировки с мячом не создали, а, скорее, развили его поразительную способность видеть площадку и знать, что на ней будет происходить через секунду. Это — врожденный талант, считают специалисты. Талант, которым одарен далеко не каждый хоккеист в мире.

Любой талант, как известно, пропадает без работы, но Кучерову об этом можно не рассказывать. Его называют «хоккейным маньяком» — за действительно маниакальную любовь к игре. В августе 2017-го он купил дом в Тампе, а в гараже оборудовал каток, который залил искусственным льдом. Такой можно выставить хоть на улице — он все равно не растает. На площадке Никита летом отрабатывает бросок. Фраза «поработать в гараже» для него несет немного свой смысл.

Впрочем, на свой лед Кучеров выходит и во время сезона, чтобы отработать моменты, которые у него не получились по ходу конкретного матча. Его желание совершенствоваться иногда вызывает удивленную улыбку. Например, прямо во время одного из матчей форвард нанес неудачный бросок, пошел на скамейку, схватил планшет и сразу же разобрал, что именно он сделал не так.

Хоккеем он живет 24/7, и под него подстраивает свой быт. Кучеров работает с диетологом, чтобы извлечь максимальную пользу от питания. В свободное время, рассказывают партнеры, он сбрасывает видео с действиями кого-то из игроков НХЛ, сопровождая это фразами в духе «Ты видел, как он сделал это?» Он не ведет активной светской жизни — на нее просто нет времени из-за хоккея. Недивительно, что в России его, вероятно, из-за этого знают не так хорошо, как должны.

На родине у Кучерова вообще не получилось ничего. Еще в детстве на него мало рассчитывали тренеры, маленькому и щуплому Никите предпочитая больших и сильных игроков. Его способности раскрыл Курдин, под руководством которого форвард играл в московской школе «Белые Медведи». Там же играли еще два человека, в будущем попавшие в НХЛ, — Никита Гусев , ставший близким другом Кучерова, и Игорь Ожиганов

Повзрослевшие выпускники школы втроем получили предложение от «Динамо» . Гусев, Ожиганов и Кучеров приехали на базу клуба вести переговоры, но их там, оказывается, никто не ждал. Последнего даже на территорию не пустили. В итоге Никита при помощи тренера Курдина попал в ЦСКА, а профессиональную карьеру начал в «Красной армии», где играют воспитанники армейского клуба.

Впервые заговорили о Кучерове как о перспективном игроке году в 2011-м, когда он стал лучшим бомбардиром юниорского чемпионата мира, набрав 21 очко в семи матчах (это вообще самый высокий результат в истории турнира), дебютировал за ЦСКА в КХЛ и был задрафтован «Тампой». А в следующем сезоне форвард получил травму плеча.

«Были подозрения, что я лжец, не хочу играть, хотя такого у меня вообще никогда не было. Я всегда хотел играть», — вспоминал Кучеров несколько лет спустя. Действительно, в ЦСКА никто не решился лечить молодого нападающего — вместо этого в клубе предложили Кучерову заплатить за операцию самому. А тогда он, по его словам, получал около 30 тысяч рублей в месяц.

В итоге Кучеров позвонил в «Тампу», его позвали в США — и через неделю он прилетел. «Точный диагноз не назову, но в первый же день мне сделали снимок и сказали: „Как они тебя вообще могли допускать до тренировок?! Твое плечо вообще ничего не держит!“ Все было разорвано с обеих сторон, плечо гуляло. Они в шоке были», — вспоминает осмотр у американских врачей Никита.

Уже в 2013-м Кучеров транзитом через АХЛ попал в основной состав «Тампы», довольно быстро закрепился, а в сезоне-2018/2019 показал все, что умеет: забивать, отдавать и влиять на игру сильнее, чем кто бы то ни было.

По ходу регулярки казалось, что Кучеров — хоккейный андроид. У него нет откровенно слабых мест, очки он набирает стабильно и много, а сбоев в его игре практически не бывает. В плей-офф же у российского форварда появились проблемы с психологией, на что сильно повлияло состояние всей команды, которая почему-то сдает именно в матчах за Кубок Стэнли.

К тому же, величие Кучерова оспаривают те, кто напоминает: за всю карьеру он не выиграл ни одного командного трофея. Со сборной России он дважды брал бронзу на чемпионатах мира, в последний раз — в этом году, когда, казалось, национальная команда просто обязана была выигрывать.

В характере Кучерова основной момент — никогда не останавливаться. Банальность для любого спортсмена, но у российского форварда это возведено в абсолют. Сейчас он — лучший по всем версиям игрок НХЛ, но его команда так и не выиграла Кубок Стэнли. А сборная пока так и не стала чемпионом мира. Кучеров не умеет останавливаться — он будет двигаться только вперед. И тащить за собой партнеров.