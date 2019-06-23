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Российских футболистов втянули в демарш грузинских игроков против РФ 

Газета.Ru + ещё 47 23 июня 2019
Фото: Газета.Ru
Два российских футболиста играли в скандальных футболках кутаисского «Торпедо», сообщает «Советский спорт».
Игроки грузинского клуба вышли на матч в футболках с антироссийскими лозунгами, в которых Россию обвиняется в оккупации Грузии. В составе этого клуба играют два россиянина — защитник Вахтанг Небиеридзе и полузащитник Нодар Кавтарадзе.
Футболки были специально заготовлены перед этим матчем, в интернете появилось множество фотографий футболистов с надписями: «Мы из Грузии. И наша страна оккупирована Россией!».
Аналогичные акции провели столичные грузинские клубы «Локомотив» и «Рустави».
Ранее сообщалось, что Миронов требует санкций против Грузии.
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