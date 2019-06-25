Рука убога: правила футбола изменятся 25 июня

Новая редакция футбольных правил, принятая Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB) на ежегодном заседании в шотландском Абердине 2 марта, начнет действовать с 25 июня.

ОТЛОЖЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Первый и самый главный факт, который стоит принять к сведению — никакой революции в футболе не случится. Ежегодные заседания IFAB с внесением изменения в правила давно стали традицией и даже рутиной. Достаточно сказать, что в 2019 году прошло 133-е по счету заседание.

Сама эта организация — это дань традиции, ведь помимо представителей Международной федерации футбола (ФИФА) в нее входят функционеры из четырех ассоциаций, считающихся родоначальниками игры — английской (FA), шотландской (SFA), валлийской (FAW) и североирландской (IFA).

Каждая из великобританских ассоциаций имеет по одному голосу, а у ФИФА таких голосов сразу четыре. Для внесения изменений в правила требуется шесть голосов — то есть без одобрения Международной федерации футбола коррективы невозможны, но и принять решение в одиночку чиновники ФИФА тоже не могут.

В 2019 году заседание IFAB прошло в марте. Изначально планировалось, что предложенные им изменения вступят в силу с 1 июня, но потом их перенесли на 25 июня. Причина — финал Лиги чемпионов, состоявшийся 1 июня, и решающие игры Лиги наций, прошедшие 5-9 июня. Нельзя было проводить главные матчи года для европейских клубов и сборных по правилам, которые отличаются от тех, по которым играли весь сезон.

IFAB внесла 6 изменений в правила футбола, при этом все они будут малозаметными для обычных болельщиков. Особенно по сравнению с коррективами 2018 года, когда была разрешена четвертая замена в дополнительное время и, самое главное, одобрено применение системы видеопомощи арбитрам (VAR) на чемпионатах мира.

ТЕПЕРЬ БЕЗ РУК

Главным изменением в правилах, внесенным в 2019 году, стало ужесточение отношения к игре рукой. Теперь судьям предписано не засчитывать голы, забитые после касания мяча рукой, даже в тех случаях, когда оно было неумышленным. Так же отменят и голы, забитые после того, как атакующая команда получила контроль над мячом после игры рукой (даже непреднамеренной).

Стоит отметить, что и ранее арбитры чаще всего отменяли такие мячи, а обратные случаи становились причинами громких скандалов. Можно вспомнить знаменитую "руку бога" Диего Марадоны в четвертьфинальном матче чемпионата мира-1986 против англичан. А также мяч, который забили французы в ворота сборной Ирландии в квалификации к ЧМ-2010. Тогда Тьерри Анри сыграл рукой перед тем, как отдать голевой пас Вильяму Галласу . Благодаря этому голу "синие" попали на мировое первенство в ЮАР.

По всей видимости, уточнение правила связано с появлением системы VAR — теперь благодаря видеоповторам судьи получают больше возможностей зафиксировать игру рукой и отменить гол, поэтому потребовались более четкие и жесткие формулировки.

БЫСТРАЯ ЗАМЕНА

Еще одно изменение призвано избавиться от затяжек времени при заменах игроков. Зачастую выигрывающие команды на последних минутах делают так называемые "тактические" замены, когда уходящий с поля футболист медленно бредет к скамейке запасных и выигрывает лишние секунды. Теперь тянуть время будет труднее — по новым правилам замененный обязан покинуть поле через ближайшую к нему лицевую линию.

КРЕПКАЯ СТЕНКА

Ужесточено правило построения стенки при штрафном ударе. Теперь футболисты атакующей команды не имеют права становиться в чужую стенку — они обязаны находится минимум в метре от нее.

Ранее существовала целая тактика создания "брешей в заборе". Пара атакующих футболистов становилась к обороняющимся и в последний момент выскакивала из стенки, а исполнитель штрафного посылал мяч в освободившееся пространство. Теперь это запрещено.

ПОСЛАБЛЕНИЕ ДЛЯ ВРАТАРЕЙ ПРИ ПЕНАЛЬТИ

Сделано очередное послабление для вратарей при пробитии пенальти. Изначально при одиннадцатиметровом голкиперам не разрешалось даже двигаться — только стоять на линии ворот. Позже им разрешили перемещаться по "ленточке", а с 2019 года можно и немного выдвигаться вперед до удара — главное, чтобы одна нога осталась на линии.

ОСТАНОВКА ИГРЫ ПОСЛЕ ПОПАДАНИЯ В СУДЬЮ

Раньше судья считался такой же частью поля, как штанга или кочка — в том случае если мяч попадал в арбитра и изменял направление полета, игра продолжалась. Теперь рефери в подобной ситуации имеют право остановить матч и разыгрывать спорный мяч. Таким образом, можно избежать курьезных голов, забитых рикошетом от судьи.

МЯЧ В ШТРАФНОЙ

Еще одно нововведение, которое точно не заметят болельщики — изменение правила удара от ворот и свободного удара в своей штрафной. Ранее в подобных ситуациях разрешалось касаться мяча только после того, как он покинул пределы штрафной площади. Теперь это необязательно — можно принимать мяч уже в штрафной.