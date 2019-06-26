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В Кремле ответили на ситуацию с ПАСЕ 

Газета.Ru + ещё 20 8 часов назад
Фото: Газета.Ru
По мнению Кремля, участие делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) может быть только полноформатным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Сообщают РИА «Новости».
Он добавил, что ущемление прав делает работу делегации невозможной.
По словам Пескова, работа ПАСЕ без участия России «не может и не могла быть полноценной» и возвращение РФ в состав делегаций «можно только приветствовать».
В ночь на 25 июня ПАСЕ пригласила участвовать Россию в июньской сессии, однако сохранив возможность оспаривания делегации.
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Прочее , Дмитрий Песков , Совет Европы , РИА Новости
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