В. Жириновский предложил организовать для молодоженов из Европы свадебный тур Вена — Урал — Магадан

Об этом парламентарий сообщил журналистам.

«Я предложил бы заложить туристический маршрут Вена — Урал — Магадан. Тогда все европейские молодожены могут садиться и ехать по великой России, это же интересно. Можно какие-нибудь лагеря восстановить, показывать, где был ГУЛАГ, пермские лагеря, Магадан, остроги, битва казаков с маньчжурами. Великолепный будет маршрут — все поезда переполнены», — сказал В. Жириновский

Парламентарий добавил, что маршрут будет особенно интересен молодоженам в качестве свадебного путешествия, «потому что Европа всем уже надоела».