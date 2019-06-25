Двойника Месси обвинили в склонении к сексу более 20 девушек

Жителю Ирана Резе Парастешу, известному как двойнику нападающего сборной Аргентины и «Барселоны» Лионеля Месси , предъявили иск 23 девушки, передает РИА «Новости».

По информации Insolite TV, пострадавшие обвинили Парастешу в том, что он склонил их к сексу, притворяясь аргентинским футболистом.

В настоящее время Месси выступает в составе сборной Аргентины на Кубке Америки. Вместе с национальной командой он вышел в четвертьфинал турнира, где встретится с Венесуэлой.

Ранее Парастеш побывал на матче девятого тура чемпионата Испании по футболу между «Барселоной» и «Малагой».