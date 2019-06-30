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Глушаков: ура! Нашёл работу 

Чемпионат.com + ещё 74 8 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Новичок «Ахмата» полузащитник Денис Глушаков поделился радостью от перехода в грозненский клуб. 32-летний футболист опубликовал в своём «твиттере» знаменитый мем с актёром Робертом Дауни-младшим, на который добавил следующую подпись: «Урааа! Нашёл работу». Напомним, после расторжения контракта со «Спартаком» Глушаков разместил в социальной сети изображение, на котором написано «Ищу работу».
Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. В минувшем сезоне Денис записал в актив 3 гола в 18 матчах Российской Премьер-Лиги. В Кубке России, Лиге Европы и Лиге чемпионов футболист в общей сложности принял участие в 7 встречах, но ни забитыми мячами, ни результативными передачами не отметился. До перехода в стан красно-белых российский хавбек защищал цвета иркутской «Звезды», СКА из Ростова-на-Дону, а также столичных «Локомотива» и «Ники».
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Прочее , Денис Глушаков , Спартак
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