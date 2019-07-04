Эксперты назвали шансы команд перед финалом Кубка Америки-2019

На Кубке Америки-2019 определилась пара финалистов. Компанию сборной Бразилии, победившей в своем полуфинале Аргентину (2:0), в решающем матче сенсационно составит сборная Перу. В полуфинале перуанцы разгромили сборную Чили со счётом 3:0. Букмекеры назвали фаворита финального матча.

Поставить на то, что в финале не произойдет сенсации и бразильцы завоюют трофей у себя на родине, можно с коэффициентом 1.13. Это соответствует вероятности 84%.

Шансы перуанцев аналитики оценили коэффициентом 5.90. Это примерно 16% вероятности.

Кубок Америки проходит в 46-й раз. Решающий матч турнира пройдёт 7 июля на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро. Днем ранее в Сан-Паулу сборные Аргентины и Чили разыграют 3-е место.