ЦСКА хочет подписать игрока «Эвертона»

Руководство московского ЦСКА заинтересовалось форвардом ливерпульского «Эвертона» Генри Оньекуру, сообщает Mirror.

По информации источника, армейцы отправили соответствующее сообщение английской команде.

22-летний нигериец выступает в «Эвертоне» с 2017 года. В сезоне-2017/18 он выступал на правах аренды в немецком «Андерлехте». Минувший сезон он также провел в аренде в составе турецкого «Галатасарая».

В 31 матче турецкого национального чемпионата Оньекуру смог стать автором 14 забитых мячей, а также стать чемпионом страны.