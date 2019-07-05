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ЦСКА хочет подписать игрока «Эвертона» 

Газета.Ru + ещё 7 1 час назад
Руководство московского ЦСКА заинтересовалось форвардом ливерпульского «Эвертона» Генри Оньекуру, сообщает Mirror.
По информации источника, армейцы отправили соответствующее сообщение английской команде.
22-летний нигериец выступает в «Эвертоне» с 2017 года. В сезоне-2017/18 он выступал на правах аренды в немецком «Андерлехте». Минувший сезон он также провел в аренде в составе турецкого «Галатасарая».
В 31 матче турецкого национального чемпионата Оньекуру смог стать автором 14 забитых мячей, а также стать чемпионом страны.
Ранее сообщалось, что "Зенит" может приобрести футболиста мадридского "Реала".
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Прочее , Зенит , Реал , ЦСКА
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