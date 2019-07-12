Месси и Овечкин лучшие в своих видах спорта

Александр Овечкин продолжает оставаться одним из лучших спортсменов современности. Российский легионер "Вашингтон Кэпиталз" стал лучшим хоккеистом НХЛ по версии ESPN. На эту награду так же претендовал россиянин Никита Кучеров , однако Овечкина признали лучшим, так как он был лучшим снайпером прошедшего сезона, забросив 51 шайбу. А в мире футбола Леонель Месси в этом году не только был признан лучшим международным футболистом, но и стал самым высокооплачиваемым спортсменом, заработав за минувший сезон 127 миллионов долларов. По заработкам Месси обошел португальца Криштиану Роналду на 18 миллионов долларов.